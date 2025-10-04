İmamoğlu cezaevinden Le Monde'a yazdı: Yargı sürecini ve diplomasının iptal edilme sebebini anlattı

7 aydır tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde için bir makale kaleme aldı. İmamoğlu, yargı sürecini anlatırken, dünyaya da otoriterleşme uyarısında bulundu.

YARGI SÜRECİNİ KAFKA'NIN 'DAVA' ROMANINA BENZETTİ

İmamoğlu, yazısında Türkiye'deki tutuklamalardan ve kendisine yönelik açılan davalardan bahsetti. Kendi yaşadığı yargı sürecini, Franz Kafka’nın ünlü 'Dava' romanına atıfta bulunarak "Kafkavari" olarak tanımladı.

"DÜNYA ÖZGÜRLÜK VE ADALET PUSULASINI YENİDEN KAYBEDİYOR"

Makalesinde, 20. yüzyılın başındaki otoriterleşme dönemine dikkat çeken İmamoğlu, günümüz dünyasının da benzer bir yola girdiği uyarısında bulundu. İmamoğlu, "100 yıl sonra, demokrasi, adalet, özgürlük ve temel insan haklarının artık geçerli olmadığına bizi ikna etmeye çalıştıkları bir döneme giriyoruz. Buna inanmayı reddediyorum" ifadelerini kullandı.

"BARIŞIN EN İYİ TEMİNATI DEMOKRASİDİR"

Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler gibi kurumlara barışı koruma misyonlarını hatırlatan İmamoğlu, "Barışın en iyi teminatı demokrasidir" diyerek hiçbir ulusun kısa vadeli çıkarları uğruna temel değerlerinden vazgeçmemesi gerektiğini vurguladı. Fransa halkının demokrasi ve insan hakları mücadelesindeki öncü rolüne değinen İmamoğlu, Türk halkının da bu değerlere "derinden bağlı" olduğunu belirtti.

Makalesini, "Bundan daha iyisini hak ediyoruz" sözleriyle tamamlayan İmamoğlu, dünya halklarına barış ve özgürlük için dayanışma çağrısı yaptı.

İmamoğlu'nun Le Monde'da yayımlanan yazısının tamamı şu şekilde: