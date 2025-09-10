İmamoğlu cezaevinden halka seslendi: Bizi zindanlara attılar, başaramadılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri" projesi kapsamında, Avrupa yakasında 2 ve Anadolu yakasında 14 olmak üzere toplam 16 yeni şubeyi hizmete aldı. Yeni kreşlerin faaliyete geçmesi vesilesiyle Tuzla'da düzenlenen toplu açılış törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanvekili Nuri Aslan katıldı.

Törende, 19 Mart'ta İBB'ye yönelik operasyon neticesinde tutuklanan ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nden gönderdiği mesaj okundu.

"BİZİ İSTANBUL’A HİZMET YOLUNDAN ALIKOYMAYA ÇALIŞTILAR, BAŞARAMADILAR"

Sunucu Tuğrul Tuna tarafından okunan mesajda İmamoğlu, İstanbulluları ve Tuzlalıları selamlayarak sözlerine başladı. 2019'dan bu yana yapılan hizmetlere değinen İmamoğlu, yönetimlerinin İstanbul tarihinde yıllık ortalamada en çok metro üreten, en fazla altyapı ve çevre yatırımı yapan ve en çok sosyal yardımda bulunan yönetim olduğunu belirtti. Kreş hizmetinin İBB tarihinde ilk kez kendi dönemlerinde hayata geçirildiğini ve bu hizmetlere yönelik "Belediyenin işi değil" eleştirilerine vatandaşların yoğun ilgisiyle yanıt verildiğini ifade etti. İmamoğlu, "Kreşleri kapamaya çalıştılar, bizi zindanlara attılar, İstanbul’a hizmet yolundan alıkoymaya çalıştılar. Başaramadılar" diyerek bugün Ataşehir, Çekmeköy, Eyüpsultan, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Şişli ve Tuzla'da yeni kreşlerin açıldığını kaydetti.

"İBB KREŞLERİ, CUMHURİYETİN ÇOCUKLARI EŞİT VE ADİL ŞARTLARDA EĞİTİM ALABİLSİN DİYE AÇILIYOR"

Mesajında, bu kreşlerde çocukların modern ve sağlıklı koşullarda sevgiyle büyüyeceklerini belirten İmamoğlu, okul öncesi öğretmenleri, çocuk gelişim uzmanları ve psikolojik danışmanlar eşliğinde çocuklar arasındaki eşitsizliklerin ortadan kalkacağını vurguladı. İmamoğlu, gelir düzeyi ne olursa olsun tüm çocukların okul öncesi eğitim alarak hayata hazırlanacağını söyledi. Projenin sadece çocuklara değil, anne-babalara da çocuk gelişimi eğitimleri verdiğini ve çocuğunu kreşe bırakan annelere Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığıyla iş bulmaları için yardımcı olduklarını ekledi. Bu hizmetin cumhuriyet fikrine çok yakıştığını dile getiren İmamoğlu, "İBB kreşleri, cumhuriyetin çocukları eşit ve adil şartlarda eğitim alabilsin diye açılıyor. Çünkü cumhuriyet, öncelikle çocuklar için eşitlik ve adalet demektir" ifadelerini kullandı.

"BİR MİLİM BİLE GERİ DURMAYACAĞIZ"

Cumhuriyetin değerini bilen kuşaklar yetiştirme sorumluluğuna dikkat çeken İmamoğlu, güçlü bir eğitim ve fırsat eşitliğiyle büyüyecek çocuklardan bilimde, sanatta ve hayatın her alanında dünya çapında kahramanlar çıkacağını belirtti. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Çocuklarımızı düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız" sözüne atıfta bulundu.

Mesajını, içinde bulunulan zor günlerin mücadele azimlerini geriye düşüremeyeceğini vurgulayarak, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da demokrasiye, eşitliğe, adalete ve hürriyete dayalı bir ülkeyi hep birlikte var edeceğiz. Bir adım bile geri atmayacak, bir milim bile geri durmayacağız. Çocuklarımız için geri adım atmayacağız. Gençlerimiz için geri adım atmayacağız" sözleriyle ve üç kez tekrarladığı "Her şey çok güzel olacak" ifadesiyle sonlandırdı.