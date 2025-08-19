İmamoğlu: Atı alan Üsküdar’ı geçemeyecek

CHP, her hafta çarşamba günleri İstanbul'un bir ilçesinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin yenisini Üsküdar'da gerçekleştirecek.

23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yurttaşları mitinge davet etti.

"ATI ALAN ÜSKÜDAR’I GEÇEMEYECEK"

"Atı alan Üsküdar’ı geçemeyecek, milletin iradesini kimse gasp edip kaçamayacak" diyen İmamoğlu, "Üsküdarlı tüm hemşehrilerimi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Miting, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30'da Üsküdar Meydan'ında düzenlenecek.