İmam Hatip'teki çıplak bekçi ortalığı karıştırdı

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki bir imam hatip lisesinde kaydedildiği iddia edilen görüntüler ortalığı ayağa kaldırdı.

Çıplak vaziyette okulda gezdiği tespit edilen gece bekçisi hakkında işlem başlatıldı.

İMAM HATİP'TE SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Perşembe gecesi saat 01.00 saatlerinde akşam saatlerinde okula giren bir gece bekçisi, çırılçıplak vaziyette sınıflarda gezerek camdan dışarıyı izledi.

ÇIPLAK BEKÇİ ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDI

O anlar, okul çevresinde yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

'Çocuklara şiddet uygulandı' iddiası ortalığı karıştırdı: Özel kreşte skandal görüntüler

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Sosyal medyada infiale neden olan olayla ilgili Sakarya Valiliği açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, incelemede söz konusu kişinin, okulun gece bekçisi olduğunun tespit edildiği belirtilerek, "Alınan ilk ifadesinde ilgili şahıs, gece aniden rahatsızlık geçirdiğini, bu nedenle bunalıma girerek lavaboya gittiğini ancak neden böyle davrandığını bilmediğini beyan etmiştir. İlgili kişi tedbiren görevden uzaklaştırılmış olup, hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.