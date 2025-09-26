İmam Hatip'teki çıplak bekçi ortalığı karıştırdı

İmam Hatip'teki çıplak bekçi ortalığı karıştırdı
Yayınlanma:
Sakarya Serdivan'daki bir imam hatip lisesinde çıplak gezdiği ortaya çıkan gece bekçisi infiale neden oldu. Valilik olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki bir imam hatip lisesinde kaydedildiği iddia edilen görüntüler ortalığı ayağa kaldırdı.

Çıplak vaziyette okulda gezdiği tespit edilen gece bekçisi hakkında işlem başlatıldı.

İMAM HATİP'TE SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Perşembe gecesi saat 01.00 saatlerinde akşam saatlerinde okula giren bir gece bekçisi, çırılçıplak vaziyette sınıflarda gezerek camdan dışarıyı izledi.

ÇIPLAK BEKÇİ ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDI

O anlar, okul çevresinde yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

'Çocuklara şiddet uygulandı' iddiası ortalığı karıştırdı: Özel kreşte skandal görüntüler'Çocuklara şiddet uygulandı' iddiası ortalığı karıştırdı: Özel kreşte skandal görüntüler

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Sosyal medyada infiale neden olan olayla ilgili Sakarya Valiliği açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, incelemede söz konusu kişinin, okulun gece bekçisi olduğunun tespit edildiği belirtilerek, "Alınan ilk ifadesinde ilgili şahıs, gece aniden rahatsızlık geçirdiğini, bu nedenle bunalıma girerek lavaboya gittiğini ancak neden böyle davrandığını bilmediğini beyan etmiştir. İlgili kişi tedbiren görevden uzaklaştırılmış olup, hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Türkiye
Eşini katleden erkek tutuklandı
Eşini katleden erkek tutuklandı
Son Dakika | ABB konser soruşturmasında 5 kişi tutuklandı
Son Dakika | ABB konser soruşturmasında 5 kişi tutuklandı
Güllü'nün düşmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı: Ani ölümü sevenlerini yasa boğdu
Güllü'nün düşmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı: Ani ölümü sevenlerini yasa boğdu