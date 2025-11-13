İlknur Çetin cinayeti davasında karar kesinleşti! Aile Yargıtay'a gidiyor

İlknur Çetin, 25 Nisan 2024'te çalıştığı otelin önünde Ali İhsan Kaya tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından yakalanan Kaya, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Mahkeme, sanık Kaya'yı “tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış ve hakkında herhangi bir iyi hal indirimi uygulamamıştı. Kararın gerekçesinde sanığın geçmişte de “kadına yönelik tehdit ve hakaret” suçlarından yargılandığı, denetimli serbestlik altındayken bu suçu işlediği ve pişmanlık göstermediği vurgulanmıştı.

Bu karara karşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Muğla Barosu, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve maktul yakınları tarafından yapılan istinaf başvuruları, Denizli Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından değerlendirildi. Yüksek mahkeme, yerel mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını usul ve yasaya uygun bularak onadı. Kararda, yargılamada usule aykırı bir işlem yapılmadığı ve sanığın eyleminin delillerle sabit olduğu belirtildi.

"YARGININ CİNSİYETÇİ BAKIŞ AÇISINA İŞARET ETMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİDİR"

İlknur Çetin’in ailesinin avukatı Alev Öztürk, kararın onanmasına rağmen dosyayı Yargıtay'a taşıyacaklarını açıkladı. Öztürk, asıl önemli olanın cezanın miktarından ziyade, suçun nitelendirilmesi olduğunu belirtti:

"Kadına karşı öldürme suçunu işlediği için sanık hakkında zaten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Tasarlayarak öldürme suçundan da ceza alsa yine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alacaktı. Fakat burada önemli olan şey şudur: Kadınların erkekler tarafından tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek vahşice öldürüldükleri durumların var olduğu dosyalarda bu nitelikli unsurların dikkate alınmaması, kadına yönelik şiddet politikalarında yargının cinsiyetçi bakış açısına, yaşanan erkek şiddetinin yoğunluğunun görmezden gelinmesine işaret etmesi açısından önemlidir."

Öztürk, mahkemelerin bu cinayetleri "münferit olaylar" gibi görmesinin kadına yönelik şiddeti artırdığını ve erkeklerin "cinsiyetçi yargının gücünü arkasına alıp cesaret bulduğunu" savundu.

BARO VE BELEDİYENİN KATILMA TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Öztürk ayrıca, davaya müdahil olmak isteyen Muğla Barosu ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin katılma taleplerinin "suçtan doğrudan zarar görmedikleri" gerekçesiyle hem yerel mahkeme hem de istinaf mahkemesi tarafından reddedildiğini hatırlattı. Bu kurumların insan haklarını ve vatandaşların yaşam hakkını korumakla yükümlü olduğunu ve bu nedenle suçtan doğrudan zarar gördüklerini belirten Öztürk, mahkemelerin bu konuda yıllardır Aile Bakanlığı ve maktul aileleri dışındaki kurumların taleplerini kabul etmediğini eleştirdi.

Avukat Öztürk, "Karara karşı temyiz yoluna başvurduk; Yargıtay’dan gelecek sonucu bekliyoruz. Mücadelemiz devam ediyor" diyerek hukuki süreci sonuna kadar takip edeceklerini belirtti.