İlk ders heyecanını tadamadan hayata veda etti

Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında, Atatürk Mahallesi Meryem Ana Caddesi'nde meydana geldi. Mehmetcan Yıldırım, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, R.K. (55) yönetimindeki 09 AP 254 plakalı minibüsün çarpmasıyla metrelerce savruldu. Çevredekilerin yürekleri ağza getiren kazayı ihbar etmesi üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerine ulaştığında acı gerçekle yüzleşti. Yapılan kontrolde, hayatının baharındaki Mehmetcan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Gencin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga kaldırılırken, minibüs sürücüsü R.K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Sürücü, jandarmadaki ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Geriye, bir gencin yarım kalan hayalleri ve yasa boğulmuş bir aile kaldı. Üniversiteye başlama heyecanını tadamadan hayattan koparılan Mehmetcan Yıldırım'ın, Gümüldür'de son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, bir anlık dikkatsizliğin genç bir hayatı nasıl söndürdüğü ve bir aileyi nasıl tarifsiz bir acıya boğduğu gerçeği, Menderes'in o karanlık caddesinde acı bir iz olarak kaldı.