İlk ders heyecanını tadamadan hayata veda etti

İlk ders heyecanını tadamadan hayata veda etti
Yayınlanma:
Bu yıl üniversiteyi kazandığı öğrenilen 18 yaşındaki Mehmetcan Yıldırım, Menderes'te bisikletiyle yolun karşısına geçerken bir minibüsün çarpması sonucu olay yerinde can verdi.

Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında, Atatürk Mahallesi Meryem Ana Caddesi'nde meydana geldi. Mehmetcan Yıldırım, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, R.K. (55) yönetimindeki 09 AP 254 plakalı minibüsün çarpmasıyla metrelerce savruldu. Çevredekilerin yürekleri ağza getiren kazayı ihbar etmesi üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerine ulaştığında acı gerçekle yüzleşti. Yapılan kontrolde, hayatının baharındaki Mehmetcan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Gencin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga kaldırılırken, minibüs sürücüsü R.K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Sürücü, jandarmadaki ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Geriye, bir gencin yarım kalan hayalleri ve yasa boğulmuş bir aile kaldı. Üniversiteye başlama heyecanını tadamadan hayattan koparılan Mehmetcan Yıldırım'ın, Gümüldür'de son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, bir anlık dikkatsizliğin genç bir hayatı nasıl söndürdüğü ve bir aileyi nasıl tarifsiz bir acıya boğduğu gerçeği, Menderes'in o karanlık caddesinde acı bir iz olarak kaldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Türkiye
Taksim’de ilginç anlar: Önce çorba döktü ardından tekmeledi!
Taksim’de ilginç anlar: Önce çorba döktü ardından tekmeledi!
4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel vefatının 59. yılında anıldı
4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel vefatının 59. yılında anıldı