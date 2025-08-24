İletişim Başkanlığı'ndan yerel basına skandal metin!

İletişim Başkanlığı, iktidarın başarısız ekonomi politikalarına propaganda metinleriyle kılıf uydurmaya çalışıyor. Yurttaş derin yoksulluk içinde hayatta kalmaya çalışıyor, pazarda yere dökülen ya da atılan çürük sebze ve meyveleri toplayarak karnını doyurmaya çalışıyor. Enflasyonun sonucu olan hayat pahalılığıyla mücadele her geçen gün zorlaşıyor.

İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüğü ise bugün yerel medya organlarına "Yerel medyanın istifadesine sunulur" başlığıyla propaganda metni gönderdi.

"Türkiye Ekonomisi Tarihi Dönemeçte: Rezerv Rekorda, Enflasyon Düşüşte, Piyasalar Güven Tazeledi" ifadeleriyle başlayan metinde ekonominin hem iç hem de dış şoklara karşı dayanıklılığını kanıtladığı ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek rezerv seviyesine ulaşıldığı iddia edildi. Enflasyonun 14 aydır aralıksız düştüğü, borsanın rekor kırdığı ve Türkiye’nin kredi notunun yükseldiği öne sürüldü.

"MB REZERVLERİNDE TARİHİ ARTIŞ" İDDİASI

Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi artış olduğu iddia edilen metinde brüt rezervlerin 26 Mayıs 2023’te 98,5 milyar dolar olduğu, 15 Ağustos 2025 itibarıyla ise 176,5 milyar dolara yükselerek rekor kırdığı ifade edildi. Bunun ise "Türkiye ekonomisine duyulan güvenin en somut göstergesi" olduğu öne sürüldü. Borsa İstanbul BIST-100 endeksinin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığının iddia edildiği metinde, enflasyonun 14 aydır düştüğü ve son 44 ayın en düşük seviyesine gerilediği iddia edildi.

Deprem bölgesindeki yurttaşlar bugün bile gıdaya, sağlığa ve hatta temiz suya dahi erişmekte güçlük çeliyor. Ancak İletişim Başkanlığı'nın 'propaganda' metninde son 2 yılda depreme yönelik yatırımlar için yaklaşık 3 trilyon TL (75 milyar dolar) harcandığı öne sürüldü.

Cari açıkta da 'tarihi bir iyileşme olduğu' öne sürülen metinde, 2025’in cari fazla ile kapatılmasının beklenildiği ifade edildi.

Metindeki anlatımlar üzerine bazı yerel medya çalışanları arasında, "İletişim Başkanlığı, Kuzey Kore'ye özeniyor" yorumlarına neden oldu.