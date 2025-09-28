İlber Ortaylı'dan Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken talep: Sözleri çok tepki toplamıştı
Prof. Dr. İlber Ortaylı bugünkü köşe yazısında 23 Mart tarihinden bu yana tutuklu olan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanlarına değindi.
"DAHA DİKKATLİ DEĞERLENDİRMEM GEREKİRMİŞ"
Geçtiğimiz günlerde Adem Metan ile yaptığı röportajda Ekrem İmamoğlu için parti içi meseleler ile uğraştığını ifade eden sözlerinin ardından tepki toplayan Ortaylı, "Geçenlerde yapılan bir röportajda, gazetecinin birinin bana göre pek de dürüst olmayan bir yol izleyerek kısa soru-cevaplarla peşin hükümler ortaya çıkarmasını doğru bulmadım. Dostlarımın aracılığıyla kabul ettiğim bu teklifi anlaşılan daha dikkatli değerlendirmem gerekirmiş" açıklamasını yaptı.
"HAPİSHANEDEKİ BAŞKANLA İLGİLİ HÜKÜM VERMEM"
Ortaylı yazısının devamında hapishanede olan belediye başkanı ile ilgili hüküm vermeyeceğini ancak meseleyi saptıranları da unutmayacağını belirtti.
- Hapishanede olan bir belediye başkanıyla ilgili hüküm vermem ve meseleyi saptırmaya çalışanları da unutmam.
İlber Ortaylı’dan İmamoğlu çıkışı: Halkımız hiçbir zaman unutmadı
"TALEBİM BİR AN ÖNCE İDDİANAME YAZILSIN YARGILAMAYA GEÇİLSİN"
Ortaylı, İmamoğlu ve tutuklu diğer belediye başkanları ile ilgili olarak talebinin bir an önce iddianamenin yazılması ve yargılama safhasına geçilmesi olarak açıkladı. Son olarak ise bu sürecin sonucunun hem Türkiye hem de diğer ülkeler için memnuniyet verici olmasını umduğunu aktaran Ortaylı'nın yazısı şu şekilde:
Türkiye’nin dar boğazlardan geçtiği bu iktisadi ve mali tabloda, belediye başkanlarının çalışmalarını engellememek gerekir. Aynı durum, şüphesiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi için de geçerlidir. Ekrem İmamoğlu ile bir dönem yakın çalıştım; ikinci döneminde yanında olamadım. Geçenlerde yapılan bir röportajda, gazetecinin birinin bana göre pek de dürüst olmayan bir yol izleyerek kısa soru-cevaplarla peşin hükümler ortaya çıkarmasını doğru bulmadım. Dostlarımın aracılığıyla kabul ettiğim bu teklifi anlaşılan daha dikkatli değerlendirmem gerekirmiş. Kaldı ki gazetecinin partili olması, tasvip ettiğim bir durum değildir.
Hatırladığım büyük gazeteciler var. Ahmed Emin Yalman, Bedii Faik Akın, Ali Hasan Gögüş, Nimet Arzık gibi... Bu isimleri herkes hatırlar. Yalnız benim garip hafızam var. Çerden çöpten parazitleri de hatırlarım ve itimadımı bir kere istismar edebilirsiniz. Meşkuk isminizi biliyorum. İleride de gereği gibi zikredeceğim. Hapishanede olan bir belediye başkanıyla ilgili hüküm vermem ve meseleyi saptırmaya çalışanları da unutmam. Bugün ise herkes gibi benim de beklediğim, talep ettiğim ve umduğum şey şudur: İmamoğlu ve diğer belediye başkanları hakkında iddianamenin bir an önce hazırlanması, yargı sürecine geçilmesi. Ümit ederim ki bu sürecin sonucu, hem ülkemiz hem de dışarıdan Türkiye’ye dikkatlice bakan dünya için memnuniyet verici olur.