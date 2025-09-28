İlber Ortaylı'dan Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken talep: Sözleri çok tepki toplamıştı

Prof. Dr. İlber Ortaylı bugünkü köşe yazısında 23 Mart tarihinden bu yana tutuklu olan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanlarına değindi.

"DAHA DİKKATLİ DEĞERLENDİRMEM GEREKİRMİŞ"

Geçtiğimiz günlerde Adem Metan ile yaptığı röportajda Ekrem İmamoğlu için parti içi meseleler ile uğraştığını ifade eden sözlerinin ardından tepki toplayan Ortaylı, "Geçenlerde yapılan bir röportajda, gazetecinin birinin bana göre pek de dürüst olmayan bir yol izleyerek kısa soru-cevaplarla peşin hükümler ortaya çıkarmasını doğru bulmadım. Dostlarımın aracılığıyla kabul ettiğim bu teklifi anlaşılan daha dikkatli değerlendirmem gerekirmiş" açıklamasını yaptı.

İlber Ortaylı-Adem Metan röportajı

"HAPİSHANEDEKİ BAŞKANLA İLGİLİ HÜKÜM VERMEM"

Ortaylı yazısının devamında hapishanede olan belediye başkanı ile ilgili hüküm vermeyeceğini ancak meseleyi saptıranları da unutmayacağını belirtti.

Hapishanede olan bir belediye başkanıyla ilgili hüküm vermem ve meseleyi saptırmaya çalışanları da unutmam.

"TALEBİM BİR AN ÖNCE İDDİANAME YAZILSIN YARGILAMAYA GEÇİLSİN"

Ortaylı, İmamoğlu ve tutuklu diğer belediye başkanları ile ilgili olarak talebinin bir an önce iddianamenin yazılması ve yargılama safhasına geçilmesi olarak açıkladı. Son olarak ise bu sürecin sonucunun hem Türkiye hem de diğer ülkeler için memnuniyet verici olmasını umduğunu aktaran Ortaylı'nın yazısı şu şekilde: