İlber Ortaylı'dan dikkat çeken yazı: Mansur Yavaş ile uğraşan yanlış yapar

Yayınlanma:
Tarihçi İlber Ortaylı, bugünkü köşe yazısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ortaylı, "Açık konuşayım; hangi grup Mansur Beyle uğraşırsa yanlış yapar." ifadelerini kullandı.

Önceki yazılarında sağlık sorunları nedeni ile etkinliklerini iptal ettiğini ve sağlık sorunları nedeni ile bir süre inzivaya çekileceğini kaydeden Tarihçi İlber Ortaylı, bugünkü köşe yazısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"DAHA FAZLA YADIM ETMEK GEREKECEK"

Ortaylı, Yavaş’ın gösterişten uzak, sade ve çalışkan bir yönetim anlayışına sahip olduğunu belirterek, bundan sonra kendisine daha fazla yardım etmenin gerekeceğini kaydederek “Ama en sonda söylenecek şeyi başta belirtelim; iyi niyetli, çalışkan bir Ankara başkanımız var.” dedi.

İlber Ortaylı bir süre izole yaşam sürecek: Karşınıza çıkacak gücüm şu an için yokİlber Ortaylı bir süre izole yaşam sürecek: Karşınıza çıkacak gücüm şu an için yok

"TÜRKİYE VE ANKARA İÇİN KAZANÇ"

Yavaş’ın Ankara için bir kazanç olduğunu vurgulayan Ortaylı, “İmkânları daraltılıyor ama sessizce çok şey yapıyor. Hangi grup Mansur Bey’le uğraşırsa yanlış yapar” ifadelerini kullandı.

Yavaş hakkında açılabileceği öne sürülen soruşturmaya da değinen Ortaylı, “Fuzulî masraflardan kaçınan, eski yapılan yanlışları tamamen yıkıp kaldırmak yerine düzeltmeye, yeni kullanımlara yöneltmeye gayret eden bir başkan. Türkiye ve Ankara için bir kazançtır” diye yazdı. Yavaş'ın birçok şeyi sessiz bir şekilde yaptığını kaydeden Ortaylı, imkanlarının dar ve yer yer daraltıldığını ifade etti.

aa-20251018-39449250-39449244-chp-ankara-il-baskanliginin-39-olagan-kongresi-toplandi.jpg

"KİM UĞRAŞIRSA YANLIŞ YAPAR"

Ünlü tarihçi yazısının Mansur Yavaş ile ilgili kısmının devamında Yavaş hakkında bu sıralarda bir soruşturmanın başlayacağını beklediğini, “Galiba bu sıralarda hakkında soruşturma başlayacak. Adalete olan saygımdan dolayı o zaman artık yazmayacağım. Bu kendisi hakkındaki sözü geçen anlayamadığım soruşturmadan önceki son yazımdır” sözleriyle devam ettirip, "Açık konuşayım; hangi grup Mansur Beyle uğraşırsa yanlış yapar. Sempatizanları da muhalifleri de bu gibi oyunlardan yaka silktikleri için mutlaka ona sahip çıkarlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

