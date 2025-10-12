İlber Ortaylı bir süre izole yaşam sürecek: Karşınıza çıkacak gücüm şu an için yok

Prof. Dr. İlber Ortaylı, yaşadığı son sağlık sorunları hakkında köşe yazısında açıklamalarda bulundu. Ortaylı, "ani bir şekilde ortaya çıkan bir hastalığın yol açtığı reaksiyonlar sebebiyle Koç Hastanesi’nde tedavi gördüğünü” ifade ederek, "Uzun yolculukları yapacak ve sizlerin karşısına çıkacak gücüm şu an için yok. Ayrıca bir süre izole bir yaşam sürmem gerekiyor” dedi. Ortaylı, bir süre daha istirahatte kalacağını duyurdu.

"ÖNCEKİ SIKINTILARIMA HİÇ BENZEMEYECEK KADAR AĞIR GEÇTİ"

Hürriyet'te kaleme aldığı köşe yazısında “ani bir şekilde ortaya çıkan bir hastalığın yol açtığı reaksiyonlar nedeniyle bir haftayı aşkın süre Koç Hastanesi’nde tedavi gördüğünü” ifade eden Prof. Dr. Ortaylı, “İtiraf etmeliyim ki, bu yaşadığım rahatsızlık önceki sıkıntılarıma hiç benzemeyecek kadar ağır geçti” açıklamasını da yaptı.

İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği iddia edildi: Sağlık durumu nasıl?

"ETKİNLİKLERİNİ İPTAL ETTİ"

Ortaylı, hastalığı nedeni ile Haliç Kongre Merkezi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve Şehir Hastanesi’ndeki etkinliklere katılamadığını ve bugünkü etkinliğine de katılamayacağını ifade edip, bir süre izole yaşam sürmesi gerektiğini açıkladı.

Ne yazık ki doktorlarımın tavsiyesi üzerine, bugün gerçekleşecek Kocaeli Kitap Fuarı’ndaki buluşmamızı da iptal etmek zorunda kaldım. Uzun yolculukları yapacak ve sizlerin karşısına çıkacak gücüm şu an için yok. Ayrıca bir süre izole bir yaşam sürmem gerekiyor

"HEKİMİM EMREDİYOR"

Ortaylı, sağlığı ile ilgilenen doktorun dinlenmesini tavsiye etmesinden ziyade emrettiğini de yazdı.