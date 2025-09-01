İlahiyatçı Emine Yücel: Başörtüsünün Allah'ın emri olduğuna inansam çıkarmazdım

İlahiyatçı Emine Yücel, sokak hayvanlarının katledilmesine izin veren yasaya tepki olarak dün canlı yayında başörtüsünü çıkardı ve bir daha takmayacağını söyledi.

Daha sonra çektiği farklı bir videoyla konuya ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Yücel, "tepki" eylemi olarak nitelendirdiği hamlesi hakkında "Başörtüsünün Allah'ın emri olduğuna inansam çıkarmazdım" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

Yücel, başörtüsü hakkında “İslam'ın başka hiçbir prensibine yüklenmeyen bir önem, değer, misyon atfediliyor başörtüsüne” dedi. Küresel emperyalizmin, bu atıf sebebiyle en çok Türkiye’de dini “dini duygular ve başörtüsünü algı yönetiminde kullandığını” öne sürdü.

YÜKLENEN ANLAMDA AŞIRIYA KAÇILIYOR

Eylemi geçen yıl yapmayı düşündüğünü söyleyen Yücel, “büyük bir miting hazırlanamadığı için” bunu yapmadığını söyledi:

“Önce boneyi bırakarak yenilendim sonra başörtüsünü tamamen çıkarıyorum. Bu tepkisel bir eylem”

Başörtüsüne bazı kesimler tarafından yüklenen anlamda aşırıya kaçıldığını söyleyen Yücel, küresel güçlerin bu anlamı algı yönetimi için kullandığını belirtti. Yücel, "İslam'ın başka hiçbir prensibine yüklenmeyen bir önem, değer, misyon atfediliyor başörtüsüne. Bu atfedilen misyonun sebebiyle de küresel emperyalizm en çok da bizim dini duygularımızla beraber başörtümüzü algı yönetiminde kullanıyor" dedi.

BERRİN SÖNMEZ’DEN KISA SÜRE SONRA

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 1 Ağustos tarihli Cuma hutbesinde kadınlar hakkında, “kısa, şeffaf ve uzuvları belli edecek şekilde dar” giyinenlerin “giyinik çıplaklar” olarak adlandırıldığı skandal hutbenin ardından başörtülü yazar Berrin Sönmez, tepki olarak başörtüsünü çıkardığını duyurmuştu.