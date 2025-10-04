İktidarın gözdelerine Hazine'den 660 milyarlık kıyak: Geçince ayrı geçmeyince ayrı ödeniyor

Yayınlanma:
Yap-işlet-devret projelerinin müteahhidi iktidarın gözdelerine Hazine'den 660 milyarlık kıyak ödeme yapılacak. Vaat edilen garanti ücretler gözdelerin yaptığı köprü, otoyol ve tünellerden geçince ayrı geçmeyince ayrı ödeniyor.

Vatandaş bir yandan açlık sınırının altında ücretlerle hayatını idame ettirmeye çalışırken bir yandan da ödediği vergilerle, tümör haline gelen yap-işlet-devret (YİD) projelerinin Hazine'ye yükünü sırtlanıyor.

Yanlış hesaplamalarla vaat edilen garanti ücretler her geçen yıl döviz kuru, geçiş sayıları, ve AVD ile AB enflasyonuna göre güncellenirken YİD müteahhitleri, hem devletten aldığı ihalelerle hem de projeleri işletirken milyarlarına milyar katıyor. Öyle ki artık YİD projesi olan köprü, tünel ve otoyollarda, Hazine’nin yapımcı firmalara garantiler nedeniyle yaptığı ödemeler tek haneden üç haneye çıktı.

İKTİDARIN GÖZDELERİNE HAZİNE'DEN 660 MİLYARLIK KIYAK

Sözcü'de yer alan habere göre; 2019’da 5 milyar TL olan garanti ödemelerin, 2026 yılında 101 milyar TL olacak. 2017-2025 yılları arasında köprü ve otoyol projelerine toplam 282 milyar TL garanti ödemesi yapıldı. Önümüzdeki 3 yıl için de 377 milyar TL daha ödenmesi öngörülüyor.

yeni-proje-2025-10-04t085123-161.jpg

Böylelikle 2017’den sonraki 12 yıllık süreçte toplam ödemenin 660 milyar TL olacağını söyleyen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, “Bu hıza kimse ulaşamaz” ifadelerini kullandı.

Geçen için 2 bin 31 geçmeyen için 3 bin 926 lira ödeyeceksiniz: 1 Ekim'de başladıGeçen için 2 bin 31 geçmeyen için 3 bin 926 lira ödeyeceksiniz: 1 Ekim'de başladı

GEÇİNCE AYRI GEÇMEYİNCE AYRI ÖDENİYOR

Mustafa Sarıgül yaptığı açıklamada, YİD projelerine verilen garantiler nedeniyle, ayrılan ödeneklere dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Bu yılın ilk 6 ayı sonunda işletmeci firmalara garanti kapsamında yapılan ödeme tutarı 42 milyar TL oldu. Yıl sonunda bu tutar 94 milyar 648 milyon TL olarak öngörülüyor. 2026’da ise 101 milyar 600 milyon lira olacak. Önümüzdeki 3 yılda toplam 377 milyar 473 milyon TL garantili ödemesi yapılacak."

yeni-proje-2025-10-04t085055-316.jpg

Sarıgül, 2017-2025 yılları arasında garantili köprü ve otoyol projelerine 282 milyar TL ödeme yapıldığını da belirterek "Önümüzdeki 3 yıl için öngörülen 377 milyar TL ile birlikte 12 yılın sonunda 660 milyar TL köprü ve otoyol işletmecilerine ödenecek. Bu dev bütçe ile ve devletin imkanlarıyla bu projelerden ikişer tane yapılırdı. Tercihi vatandaş olmayan iktidar, yandaşların kasasını dolduruyor" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

