İktidarı yakın takibe alan kişi kurultay davasının ne zaman biteceğini açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için asliye hukuk mahkemesinde açılan davadan erteleme kararı çıktı. Mahkeme CHP yönetimine nefes aldıran kararla mevcut yönetimin yok sayılması anlamına gelecek tedbir talebini 24 Ekim'e kadar reddetti.

İstanbul kongresinin iptali için ret kararı veren mahkemenin dosyası istenirken 21 Eylül’de yapılacak Olağanüstü Kurultay sonucunun bekleneceği görüldü.

İKTİDARI YAKIN TAKİBE ALAN KİŞİ KURULTAY DAVASININ NE ZAMAN BİTECEĞİNİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi’nde AKP Teşkilat Akademisi Kapanış Programı’nda “Bu muhalefet abandone olmuş vaziyettedir. 3K girdabında kıvranıyorlar. Nedir bu 3K? Kavga, kaos kriz... Kriz ve koltuk kavgasıyla, kaosla bütünleştiler. İçeride-dışarıda gerilim üretmeden siyaset yapamaz hale geldiler.” demişti.

Nefes yazarı Aytunç Erkin, CHP'ye yönelik yürütülen davanın hukuki değil siyasi olduğunu ifade ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete yönelik "3K (Kavga-kaos- kriz)" sözlerinin ardındaki nedeni yazdı.

AKP'nin 2002’de yola çıktığı "3Y ile mücadele; yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar" sloganının uğradığı başarısızlığın muhalefet tarafından dile getirildiğini ifade eden Erkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3K ile karşı formül ürettiğini, muhalefeti kaos, kriz ve kavgaya sürüklediğini yazdı. Kurultay davasının bu nedenle "hukuki değil siyasi" olduğunu söyleyen Erkin, Ankara'yı yakından takip eden bir dostunun iktidarın bu formülü ne zamana kadar süreceğine dair açıklamasını aktardı.

Aldığı bilgilere göre formülün 40 gün boyunca uygulanacağını ancak biteceği zamanın ise oy oranlarına bağlı olduğunu aktaran Erkin şunları yazdı: