İkram edilen bisküviden 13 kişi zehirlendi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir ev ziyaretinde ikram edilen bisküviyi yiyen 3’ü bebek 7’si çocuk toplam 13 kişi zehirlendi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Lakşe Sokak’taki bir evde meydana geldi. Ziyarete giden 6 kişilik aile ile ev sahibi Mirali ailesi, ikram edilen bisküvilerden yedikten bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayetleri yaşadı.

Şikayetler üzerine özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülen Werde E. (8), Jalila Mir A. (28), Melek E. (7), Beyan M. (27), Muhammed Cemal M. (5), Fatma M. (1), Kamar M. (23), Mustafa M. (6), Necah K. (17), Cihan M. (7), Ayet M. (1), Muhammet Gays S. (2) ve Lin S. (7) müşahede altına alındı.

Biküviden zehirlendikleri değerlendirilen 13 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.