İkram edilen bisküviden 13 kişi zehirlendi

Yayınlanma:
Bursa'da yaptıkları bir ev ziyaretinde ikram edilen bisküvileri yiyen 13 kişi zehirlenerek acile kaldırıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir ev ziyaretinde ikram edilen bisküviyi yiyen 3’ü bebek 7’si çocuk toplam 13 kişi zehirlendi.

ikram-edilen-biskuviden-zehirlenen-suriy-905716-269076-001.jpg

Olay, saat 18.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Lakşe Sokak’taki bir evde meydana geldi. Ziyarete giden 6 kişilik aile ile ev sahibi Mirali ailesi, ikram edilen bisküvilerden yedikten bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayetleri yaşadı.

acil-servis-001.png

Şikayetler üzerine özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülen Werde E. (8), Jalila Mir A. (28), Melek E. (7), Beyan M. (27), Muhammed Cemal M. (5), Fatma M. (1), Kamar M. (23), Mustafa M. (6), Necah K. (17), Cihan M. (7), Ayet M. (1), Muhammet Gays S. (2) ve Lin S. (7) müşahede altına alındı.

ikram-edilen-biskuviden-zehirlenen-suriy-905713-269076-001.jpg

Biküviden zehirlendikleri değerlendirilen 13 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

