İki sevgili yangında can vermişti: Kan donduran gerçek ortaya çıktı!

Yayınlanma:
Antalya'da 2,5 yıl önce Muharrem Barış (56) ile kız arkadaşı Berna Shermetova’nın (44) hayatını kaybettiği yangının, kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Tutuklanan şüphelilerden İsmail Özgünlü'nün (26) evin perdesini dışardan yaktığı, Mürüvet Çakır (19) ve Mehmet Uslu'nun (46) da yardım ettiği tespit edildi.

Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3412 Sokak’ta 3 Şubat 2023 günü saat 02.00 sıralarında bir gecekonduda yangın çıktı. Evden alev yükseldiğini gören mahallelinin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi.

sevgililerin-oldugu-yangin-1.jpg

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, evde yapılan incelemede iki kişinin cansız bedeni bulundu. Polis, hayatını kaybedenlerin Muharrem Barış ile kız arkadaşı Berna Shermetova olduğunu belirledi. İkilinin yangın çıkan eve kısa süre önce taşındıkları öğrenildi.

sevgililerin-oldugu-yangin-4.jpg

PERDEYİ TUTUŞTURUP YANGIN ÇIKARMIŞ

3 ay önce başka bir olayı araştıran Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Shermetova ve Özgünlü'nün öldürülmüş olabileceğine ilişkin bilgi üzerine bu dosyayı yeniden açtı. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, Muharrem Barış ile İsmail Özgünlü arasında alacak anlaşmazlığından dolayı husumet olduğunu belirledi.

sevgililerin-oldugu-yangin-3.jpg

Ekipler, olay günü İsmail Özgünlü'nün Muharrem Barış'a ait evin perdesini pencere dışından tutuşturup, yangın çıkardığını, Mürüvet Çakır ve Mehmet Uslu'nun da olaya dahil olduğunu tespit etti.

KIRKLARELİ'DE YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, başka suçlardan dolayı cezaevinde olan İsmail Özgünlü ve Mehmet Uslu'nun ifadesini alırken, Mürüvet Çakır'ı ise Kırklareli'de yakalayıp, gözaltına aldı.

sevgililerin-oldugu-yangin-2.jpg

İsmail Özgünlü, suçlamaları kabul etmezken, Mürüvet Çakır ve Mehmet Uslu ise olayı gerçekleştiren kişinin Özgünlü olduğunu ileri sürdü.

Uslu ve Çakır'ın ifadelerinde olay yerine gittiklerini ancak yangını İsmail Özgünlü’nün çıkardığını söylediği belirtildi. İfade işlemleri tamamlanan İsmail Özgünlü, Mürüvet Çakır ve Mehmet Uslu tutuklandı.

Kaynak:DHA

