İki polisi şehit etti: Hüda Par'lı belediye başkan adayı paylaşımını beğenmiş

İzmir’in Balçova ilçesinde, 16 yaşındaki E.B. tarafından Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen ve polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın'ın şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Saldırgan E.B.'nin de öldüğü olayda E.B. ile irtibatta olduğu belirlenen İran uyruklu bir kişi ise İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken saldırganla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıkmaya devam ediyor. E.B.'nin 16 yaşında olmasına rağmen sosyal medya hesabından saldırgan paylaşımlarda bulunması dikkat çekti.

HÜDA PAR'LI ÇEVİK, SALDIRGANIN PAYLAŞIMINI BEĞENMİŞ

Hüda Par'dan Belediye Başkan Adayı olan İbrahim Çevik'in, saldırganın sosyal medya paylaşımlardan birini beğendiği ortaya çıktı.

Çevik, 2018 seçimlerinde Hüda Par'dan İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı olmuştu.

İbrahim Çevik'in aynı zamanda Hüda Par İzmir İl Başkan Yardımcılığı da yaptığı öğrenildi.

İki polisin şehit olduğu hain saldırıyı gerçekleştiren saldırganın paylaşımını beğenen Hüda Par'lı İbrahim Çevik'in sosyal medya hesaplarında hala "HÜDA PAR Narlıdere Belediye Başkan Adayı" yazması da dikkat çekti.