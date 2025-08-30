İki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Yayınlanma:
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Afşin-Elbistan kara yolunun Çağılhan Mahallesi mevkisinde, 46 ADM 878 ile 35 KFU 81 plakalı otomobiller çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Afşin ve Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

