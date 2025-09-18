İki kuzen havuz kazısı sırasında oluşan göçük altında can verdi

Manisa'nın Akhisar ilçesi İsaca Mahallesi Sıdan Yaylası’nda, bugün öğle saatlerinde havuz kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. 2 kişi göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Maden ocağında göçük! Yaralı işçi yaşamını yitirdi

Hayatını kaybedenlerin Ercan Okatan (46) ile amcasının oğlu Erdal Okatan (44) olduğu belirlendi.

Valilikten de konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "18 Eylül 2025 tarihinde, Akhisar ilçemizin İsaca Mahallesi’nde meydana gelen göçükte iki vatandaşımızın maalesef cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden Ercan Okatan ve Erdal Okatan'a Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.