İki kuzen havuz kazısı sırasında oluşan göçük altında can verdi

İki kuzen havuz kazısı sırasında oluşan göçük altında can verdi
Yayınlanma:
Manisa'da, yaylada su biriktirmek amacıyla yapılan havuz kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında 46 yaşındaki Ercan Okatan ve amcasının oğlu 44 yaşındaki Erdal Okatan göçük altında kaldı. Amca çocuklarının cansız bedenine ulaşıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesi İsaca Mahallesi Sıdan Yaylası’nda, bugün öğle saatlerinde havuz kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. 2 kişi göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Maden ocağında göçük! Yaralı işçi yaşamını yitirdiMaden ocağında göçük! Yaralı işçi yaşamını yitirdi

Hayatını kaybedenlerin Ercan Okatan (46) ile amcasının oğlu Erdal Okatan (44) olduğu belirlendi.

Valilikten de konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "18 Eylül 2025 tarihinde, Akhisar ilçemizin İsaca Mahallesi’nde meydana gelen göçükte iki vatandaşımızın maalesef cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden Ercan Okatan ve Erdal Okatan'a Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Türkiye
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
Antalya’da sazlık yangını
Antalya’da sazlık yangını