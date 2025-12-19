Ankara'daki terör saldırısına ilişkin davada karar

1 Ekim 2023 tarihinde Ankara’da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen bombalı saldırı girişiminde kullanılan aracın, bir gün önce Kayseri’nin Develi ilçesinde veteriner teknikeri Mikail Bozlağan’ın şehit edilerek gasp edildiği ortaya çıkmıştı. Teröristlerin sınırdan paramotor ile geçerek Kayseri’ye geldikleri ve saldırıyı bu araçla gerçekleştirdikleri belirlenmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, bir otomobile ateş açılması ihbarının savcılığa bildirilmemesi ve gerekli tedbirlerin alınmaması iddialarıyla dönemin İl Jandarma Komutanı Y.Y. hakkında dava açılmıştı.

BİLİRKİŞİ RAPORU: "HABERDAR EDİLMEDİ"

Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanık Y.Y.’nin sorumluluğunun tespiti için dosya uzman bilirkişi heyetine gönderildi. Ceza hukukçusu, emekli emniyet amiri ve emekli kıdemli albaydan oluşan bilirkişi heyeti, hazırladığı raporda sanığın lehine görüş bildirdi. Raporda, sanığın bazı işlemleri ancak kendisine yapılan bildirimler üzerine yapabileceği, ancak sorumlu personelin söz konusu durumla ilgili komutana bildirim yapmadığı vurgulandı. Sanığın elindeki bilgiler çerçevesinde görevini yerine getirdiği ifade edildi.

MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

Davanın karar duruşmasında son sözü sorulan Y.Y., Türk adaletine güvendiğini belirterek beraatini talep etti. Duruşma savcısı da suçun yasal unsurlarının oluşmadığı yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti, sanık Y.Y. hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından, isnat edilen suçların yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraat kararı verdi.