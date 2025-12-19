Ankara'daki terör saldırısına ilişkin davada karar

Ankara'daki terör saldırısına ilişkin davada karar
Yayınlanma:
Kayseri’de veteriner hekim Mikail Bozlağan’ın şehit edilmesi ve ardından Ankara’da düzenlenen bombalı saldırı girişimiyle ilgili "ihmali olduğu" iddiasıyla yargılanan dönemin Kayseri İl Jandarma Komutanı Y.Y., suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

1 Ekim 2023 tarihinde Ankara’da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen bombalı saldırı girişiminde kullanılan aracın, bir gün önce Kayseri’nin Develi ilçesinde veteriner teknikeri Mikail Bozlağan’ın şehit edilerek gasp edildiği ortaya çıkmıştı. Teröristlerin sınırdan paramotor ile geçerek Kayseri’ye geldikleri ve saldırıyı bu araçla gerçekleştirdikleri belirlenmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, bir otomobile ateş açılması ihbarının savcılığa bildirilmemesi ve gerekli tedbirlerin alınmaması iddialarıyla dönemin İl Jandarma Komutanı Y.Y. hakkında dava açılmıştı.

BİLİRKİŞİ RAPORU: "HABERDAR EDİLMEDİ"

Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanık Y.Y.’nin sorumluluğunun tespiti için dosya uzman bilirkişi heyetine gönderildi. Ceza hukukçusu, emekli emniyet amiri ve emekli kıdemli albaydan oluşan bilirkişi heyeti, hazırladığı raporda sanığın lehine görüş bildirdi. Raporda, sanığın bazı işlemleri ancak kendisine yapılan bildirimler üzerine yapabileceği, ancak sorumlu personelin söz konusu durumla ilgili komutana bildirim yapmadığı vurgulandı. Sanığın elindeki bilgiler çerçevesinde görevini yerine getirdiği ifade edildi.

İmamoğlu'ndan 25.1 milyon imza teşekkürüİmamoğlu'ndan 25.1 milyon imza teşekkürü

MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

Davanın karar duruşmasında son sözü sorulan Y.Y., Türk adaletine güvendiğini belirterek beraatini talep etti. Duruşma savcısı da suçun yasal unsurlarının oluşmadığı yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti, sanık Y.Y. hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından, isnat edilen suçların yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraat kararı verdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Türkiye
AYM'den Hasan Cemal ve Tuğçe Tatari'nin kitaplarının yasaklanmasına hak ihlali kararı!
AYM'den Hasan Cemal ve Tuğçe Tatari'nin kitaplarının yasaklanmasına hak ihlali kararı!
Bağcılar'da çocuklar altın dolu çanta buldu!
Bağcılar'da çocuklar altın dolu çanta buldu!
8 öğrencisini istismar eden öğretmene indirimsiz 65 yıl hapis cezası!
8 öğrencisini istismar eden öğretmene indirimsiz 65 yıl hapis cezası!