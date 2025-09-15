Maden ocağında göçük! Yaralı işçi yaşamını yitirdi

Maden ocağında göçük! Yaralı işçi yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
Denizli’nin Acıpayam ilçesindeki krom madeninde meydana gelen göçükten yaralı olarak çıkarılan işçilerden Hüseyin Turan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde özel bir krom madeninde meydana gelen göçükte yaralı olarak kurtarılan işçilerden Hüseyin Turan (41), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karaismailler Mahallesi’ndeki madende 12 Eylül Cuma günü meydana gelen göçük sonrası bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmişti. Yaklaşık 27 saat süren çalışmaların ardından göçük altında kalan Hüseyin Turan ve Ömer Duran yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı.

Göçük altında kalan madenci 72 saat sonra kurtarıldı!Göçük altında kalan madenci 72 saat sonra kurtarıldı!

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Turan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna götürüldü.

Aynı hastanede bulunan Ömer Duran’ın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

