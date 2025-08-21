İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 10 gün detayı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 10 gün detayı
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde biri 60, diğeri 65 yaşındaki iki kız kardeş evlerinde ölü bulundu.

Teker Mahallesi Yeniyol Üstü Küme Evler mevkisinde yaşayan Leyla (60) ve ablası Muatter Işıktaş'tan (65) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan ekipler, evde 2 kardeşin cansız bedenlerini buldu.

OTOPSİ YAPILACAK

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemeye göre, kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının olay yerinde incelemesi sürüyor. İncelemenin ardından kardeşlerin cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

