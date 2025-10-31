İki ilde çete operasyonu: 17 gözaltı

İki ilde çete operasyonu: 17 gözaltı
Yayınlanma:
İstanbul ve Yalova'da elebaşılığını cezaevinde bulunan bir şahsın yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon kapsamında 17 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, elebaşılığını cezaevinde bulunan bir şahsın yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik İstanbul ve Yalova'da operasyon düzenlendi.

3.png

Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 17 şüpheli, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Tehdit, Mala Zarar Verme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Tefecilik, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve TCK 191 eylemleri suçlarından gözaltına alındı.

4.png

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile operasyona ilişkin bilgileri paylaştı.

6.png

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah İstanbul ve Yalova merkezli, elebaşılığını cezaevinde bulunan bir şahsın yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonumuzla 17 şüpheliyi yakaladık.

İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İEM Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışmaları sonucu; Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Tehdit, Mala Zarar Verme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Tefecilik, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve TCK 191 eylemlerini gerçekleştiren şüpheliler ve bu şüphelilerin saklandıkları hücre evi olarak değerlendirilen adreslere yönelik bu sabah İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi merkezli Eyüpsultan, Sultangazi ilçelerinde ve Yalova’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Bu şehir eşkiyalarının vatandaşlarımıza zarar vermesi engellendi. 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın, biz gereğini yapalım

Bizim mücadelemiz; vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak içindir. Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz

Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Galatasaray Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Galatasaray Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Türkiye
İstanbul'da pazar günü bazı yollar kapatılacak
İstanbul'da pazar günü bazı yollar kapatılacak
Galata'daki tasmalı yürüyüşe tutuklama! Kadını yerde sürükleyip miyavlatmıştı
Galata'daki tasmalı yürüyüşe tutuklama! Kadını yerde sürükleyip miyavlatmıştı
Erdoğan konvoyuna itiraz ettiği için tutuklanmıştı! Eda Saraç: Kadın polis üzerime atladı yerde tekmelendim!
Erdoğan konvoyuna itiraz ettiği için tutuklanmıştı! Eda Saraç: Kadın polis üzerime atladı yerde tekmelendim!