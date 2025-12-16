İki bakanlığın bütçesi kabul edildi

Genel Kurul’da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından gerçekleştirilen konuşmaların ardından yapılan oylamada bakanlıkların bütçeleri kabul edildi.

EMNİYET, JANDARMA VE TÜİK BÜTÇELERİ DE KABUL EDİLDİ

İki bakanlığın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TÜİK ve Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere farklı kamu kurumlarının da bütçeleri Meclis onayından geçti.

CHP'li Emir'den iddialara belgeli yanıt: '560 milyar lira büyük soygun var' dediler! İBB'nin 5 yıllık bütçesi o kadar etmiyor

2026 BÜTÇESİ KABUL EDİLEN KURUMLAR

2026 yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen kurumların listesi şöyle:

"İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu."

Bütçe kasımda fazla verdi: 11 aylık kayıp büyük

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ SABAH DEVAM EDECEK

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.