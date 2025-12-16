İki ay önce gözaltına alınan holding patronu Cevdet Yılmaz'ı misafir etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 17 Ekim tarihinde Can Holding’e yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarının yöneltildiği operasyonda, Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl gözaltına alındı. Bingöl kardeşler, emniyetteki işlemlerinin ardından 20 Ekim tarihinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EMNİYET VE JANDARMA’YA ARAÇ HİBESİ

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre serbest bırakılmasından yaklaşık iki ay sonra, 8 Aralık tarihinde Arafat Bingöl, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarına araç hibe ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından "Bingöl Jandarma ve Emniyet Teşkilatımıza Kazandırılan Yeni Araçların Hizmete Alım Töreni"ne katıldığını belirten Bingöl, paylaşımında kendisini "hayırsever" olarak nitelendirerek şu ifadelere yer verdi:

“Bingöl Valiliği’mizin Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımıza kazandırdığı yeni araçların hizmete alım törenine bir Bingöllü iş insanı ve hayırsever olarak katkı sunmanın gururunu yaşadım. Kahraman güvenlik güçlerimize destek vermek bizler için bir vatan borcudur. Tarafıma takdim edilen teşekkür sertifikası için sayın Valimiz Dr. Ahmet Hamdi Usta’ya şükranlarımı sunuyorum. Rabbim devletimize güç, teşkilatlarımıza kuvvet versin.”

Gözaltındaki AKP’li iki ismin holdingi tek kuruş vergi ödememiş!

VALİ USTA’DAN TEŞEKKÜR BELGESİ

Araç teslim töreninde Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Arafat Bingöl’e imzalı bir teşekkür belgesi takdim etti. Belgede, Vali Usta’nın imzasıyla birlikte, “Bingöl Emniyet ve Jandarma teşkilatımızın araçlarının yenilenmesine yönelik çalışmalarımıza yapmış olduğunuz katkı ve desteğiniz için teşekkür eder, başarılar dilerim” ifadesinin yer aldığı görüldü.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ İLE GÖRÜŞME

Arafat Bingöl, 13 Aralık tarihinde ise İstanbul’da düzenlenen Bingöl Tanıtım Günleri kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi. Bingöl, sosyal medya hesabından Yılmaz’ı misafir ettiklerini belirterek görüşmeye dair bir fotoğraf paylaştı.

TİCARİ GEÇMİŞ VE KAMU İLE İLİŞKİLER

Geçmişte Bingöl’ün Karlıova ilçesinde fırıncılık yaptığı iddia edilen Bingöl ailesinin, AKP iktidarı döneminde büyüyerek holding sahibi olduğu belirtiliyor. Eski Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’nın yanı sıra birçok vali, eski bakan ve bürokratla yakın ilişkileri olduğu bilinen Bingöl Kardeşler'in sahibi olduğu Binsat Holding; AKP Genel Merkezi, AKP İstanbul İl Başkanlığı ve çok sayıda kamu kurumuna özel güvenlik hizmeti veriyor.

"BİZİM SIRTIMIZ YERE GELMEZ"

Bingöl kardeşlerin siyasi isimlerle olan temasları daha önceki dönemlerde de gündeme gelmişti. 2019 yerel seçimlerinde AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için bir destek yemeği düzenlendi. 17 Haziran 2019 tarihinde sosyal medya hesabından yemeğe dair fotoğrafları paylaşan Binali Yıldırım, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Yüzümüzü böyle güldüren Bingöllü'nün sevgisidir. Bingöllü hemşehrilerim iradelerine ve İstanbul’a böyle sahip çıktıkça evelallah bizim sırtımız yere gelmez.”