İki aile arasındaki 'altın borcu' tartışması kanlı bitti
Erzurum'un Palandöken ilçesinde, iki aile arasında altın borcu nedeniyle çıkan tartışma kanlı kavgaya dönüştü. Bijon anahtarı ve bıçakların kullanıldığı olayda 4 kişi yaralanırken, polis tarafları ayırmak için havaya ateş açmak zorunda kaldı. Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında İbrahim Polat Caddesi girişindeki bir akaryakıt istasyonunun bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, altın borcu meselesi yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan iki taksici, aile bireyleriyle birlikte konuyu görüşmek üzere istasyonda buluştu. Başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Taraflar, bir süre sonra bijon anahtarı ve bıçaklarla birbirlerine saldırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Müdahalede zorlanan polis, tarafları ayırmak için uyarı amaçlı havaya ateş etti. Kavgada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olası bir devam olayını önlemek amacıyla her iki hastanede de güvenlik önlemi alındı.

Kavganın ardından üzerlerinden bıçak çıkan 3 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

