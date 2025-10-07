İhraç edilen teğmen tehdit skandalını ilk defa açıkladı: Bana parmak sallayıp…

Tuzla Piyade Okul Komutanlığı’nda 2023 yılında 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni sırasında Piyade Teğmen A.A.’nın, yakasına Atatürk fotoğrafı takmayı reddetmesi üzerine başlayan tartışmada 7 teğmen ordudan ihraç edilmişti.

'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı

TEHDİT EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI!

Tören sırasında, yakasına Atatürk fotoğrafı takmayı reddeden A.A. ile tartışmasının ardından ihraç edilen teğmen Recep Ayar, A.A.’nın TSK'ya geri döndüğünü ifade ederek tehdit edildiğini duyurdu.

Ayar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Atatürk rozeti takmayı reddeden Teğmen(!) TSK’ya geri döndü. Bana parmak sallayıp, “başına neler geleceğini göreceksin” demişti, bu ayrıntıyı da ilk kez paylaşıyorum.” ifadelerini kullandı.

“BU ÖFKE ÇOK TARİFSİZ BİR DUYGU”

“Onunla tartışan silah arkadaşlarımdan bazılarına da mahkemelerden red verildi, bazıları da mahkeme günleri bile verilmeden dosyaları bekletiliyor.” sözlerini sarf eden Ayar, “Orkun Albayım, babam, can komutanım haksız yere günlerdir hapis tutuluyor. Arayıp “Nasılsın” demesini özledim.” dedi.

Ayar, sözlerini “Bu öfke çok tarifsiz bir duygu” ifadeleriyle noktaladı.