İhbara gelen polisin birini kendi birini köpeğine ısırttı
Bursa’da polis ekipleri, eşinin ihbarı üzerine gittikleri evde şoke edici bir saldırıya uğradı. Osmangazi ilçesi Alipaşa Mahallesi Pınarbaşı Caddesi’nde önceki gün saat 14.30 sıralarında yaşanan olayda, S.A. isimli kadın, eşi F.A. ile tartışınca polise başvurdu.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin apartmana geldiğini gören F.A., 6 yaşındaki oğluyla yaşadığı evde beslediği pitbull cinsi köpeğini polislere saldı. Köpek, polis memurlarından birini bacağından ısırdı. Polisler, köpeği vurarak etkisiz hale getirdi.
F.A. da gözaltına alınmak isterken polislerden birini bacağından ısırarak yaraladı. Yaralı polisler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından gözaltına alınan F.A.’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece “polise mukavemet” ve “mala zarar verme” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Evde bulunan 6 yaşındaki çocuk, ifadesi alınmak üzere annesiyle birlikte polis merkezine götürüldü.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)