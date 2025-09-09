İhaneti anbean kaydettiler: Yakalanmasalar cayır cayır yakacaklardı

İhaneti anbean kaydettiler: Yakalanmasalar cayır cayır yakacaklardı
Yayınlanma:
Dalaman'da 2 kişinin ormanda ateş yaktığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Muğla’nın Dalaman Dalaman Otobüs Terminali yakınlarındaki ormanda, saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanı gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında ormancı A.D.'nin (25) ifadesine başvuruldu.ormani-atese-verdiler-o-anlar-kamerada-905013-268869.jpg

ÖNCE YAKTILAR SONRA KAYDETTİLER

A.D. ifadesinde, “Yangın çıkardıktan sonra üzerine alkol döktüler. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiler. Bu kişilerin motosikletle uzaklaştığı anları da cep telefonumla kaydettim” dedi. Yapılan incelemede şüphelilerin 48 ASY 266 plakalı motosikletle olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.

ormani-atese-verdiler-o-anlar-kamerada-905011-268869.jpg

Polisin, şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürdüğü ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

