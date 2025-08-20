İETT otobüsünde biber gazlı müdahale

Yayınlanma:
Fatih'te İETT otobüsünde şoför ile yolcu arasında çıkan kavgaya başka bir yolcu biber gazıyla müdahale etti. Yaşananlar, bir başka yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocamustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bebek arabası ve akülü tekerlekli sandalye ile otobüse binmek isteyen bir yolcu, arka kapıdaki rampayı kendi açmak isteyince şoförle arasında tartışma çıktı.

Fatihte İETT otobüsündeki kavgaya yolcudan biber gazlı müdahale

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın taraflarından olan yolcunun yakını çantasından çıkardığı biber gazını şoföre sıktı.

Fatihte İETT otobüsündeki kavgaya yolcudan biber gazlı müdahale

O ANLAR KAMERADA

Çocuk ve yaşlılarında aralarında bulunduğu yolcular, gazdan etkilenerek otobüsten hızla indi. Taraflar arasındaki tartışma, sokakta da devam ederken biber gazından etkilenen yolculara su ile müdahale edildi.

Fatihte İETT otobüsündeki kavgaya yolcudan biber gazlı müdahale

Otobüs içerisindeki gazın etkisi geçince şoför seferine devam ederken yaşananlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak:DHA

