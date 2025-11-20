İETT otobüsü cayır cayır yandı: Geriye demir yığını kaldı

Yangın, Hasdal Kemerburgaz Yolu'nda saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş bir şekilde Kemerburgaz istikametine giden İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede alev alan otobüs yanmaya başladı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Otobüs şoförü aracını yol kenarına çekerek yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından otobüsten geriye demir yığını kaldı.

İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

İETT otobüsünün alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün alevler içinde kaldığı anlar yer aldı.

Öte yandan otobüsün olay yerinden kaldırılması için çekici bekleniyor. Yangın nedeniyle Kemerburgaz Yolu'nda her iki istikamette de trafik yoğunluğu oluştu.