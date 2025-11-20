İETT otobüsü cayır cayır yandı: Geriye demir yığını kaldı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Eyüpsultan Kemerburgaz Yolu'nda İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Alevlerin sardığı otobüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Otobüsün alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangın sırasında otobüste yolcu olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Yangın, Hasdal Kemerburgaz Yolu'nda saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş bir şekilde Kemerburgaz istikametine giden İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede alev alan otobüs yanmaya başladı.

iett-otobusu-1.jpg

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Otobüs şoförü aracını yol kenarına çekerek yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ett-otobusu-4.jpg

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından otobüsten geriye demir yığını kaldı.

ett-otobusu-3.jpg

İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

İETT otobüsünün alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün alevler içinde kaldığı anlar yer aldı.

Öte yandan otobüsün olay yerinden kaldırılması için çekici bekleniyor. Yangın nedeniyle Kemerburgaz Yolu'nda her iki istikamette de trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak:DHA

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Türkiye
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor