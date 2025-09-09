İddianame ortaya çıkardı: Kadın cinayetinin arkasında kumar ve takıntı var

İddianameye göre, İsmail Kara'nın yaklaşık iki yıldır devam eden kumar alışkanlığı ve bu yüzden biriken borçlar, çiftin evliliğini temelinden sarstı. Selma Kara, bu süreçte defalarca evi terk edip annesinin yanına sığınsa da her seferinde "barışıp" geri döndüğü iddia edildi. Ancak olaydan yaklaşık bir ay önce İsmail Kara'nın, eşinin kendisini aldattığı yönündeki iddalarını öne sürdü.

Çift, 11 Şubat'ta anlaşmalı olarak boşandı, ancak karar henüz kesinleşmemişti. Kendine yeni bir hayat kurmak isteyen Selma Kara, 15 Şubat'ta yeni bir eve taşındı. Ancak bu yeni başlangıç sadece üç gün sürdü. 18 Şubat'ta İsmail Kara, konuşma bahanesiyle geldiği evde, Selma Kara'yı 57 bıçak darbesiyle hayattan kopardı.

"bu olaylardan dolayı çok pişmanım"

İddianamede ifadesine yer verilen sanık İsmail Kara, "Selma’ya ‘kiminle konuşuyorsun’ diye sordum. O da bana ‘bana hesap mı soruyorsun’ dedi. Ben de ‘sana ne hesap soracağım, teyzen mi halan mı kim?’ dedim. Bunun üzerine Selma beni itti. İtmesi üzerine elimde bulunan ambalajını açtığım bıçağı gözümün dönmesiyle Selma’nın karnına sapladım. Sonrasını hatırlamıyorum; ancak birkaç defa daha bıçağı çeşitli yerlerine sapladım. Selma dış kapıyı açarak dışarı çıktı ve ‘beni kurtarın’ diye bağırmaya başladı. Bu sırada bir komşusu geldi, ben de o şahsa ‘git evine’ dedim. O şekilde Selma’yı koridorda bırakarak elimde bulunan bıçağı da ikametten çıktıktan sonra hemen orada bulunan konteynerin içine attım. Kendi evime geçip elimi yüzümü yıkadım ve elbiselerimi değiştirdim. Sonra polis geldi aldı. Ben evine ona yardıma gitmiştim. Olan bu olaylardan dolayı çok pişmanım" dedi.

"annemi öldüren babamdan davacı ve şikayetçiyim"

İddianamede çiftin çocukları A.K.'nin de ifadesine yer verildi. A.K. babasının uyuşturucu kullanması ve kumar oynaması nedeniyle aile yapılarının bozulduğunu belirterek, "Babam, annem evi ayırdıktan sonra iyice takıntı haline getirmişti. Ben annemi öldüren babamdan davacı ve şikayetçiyim" dedi.

"İndirim Uygulanmasın" Çağrısı

Selma Kara'nın ailesinin avukatı Hediye Gökçe Baykal, sanığın eşinin kıskançlık bahanesiyle öldürdüğünü söyleyerek, "Tabii kabul etmiyoruz ama eğer bir aldatma varsa zaten bunun yolu medeni hukuk gereğince boşanma davasıyla ayrılmaktır. Aldattığını iddia ediyorsa da zina sebebiyle dava açılabilir ancak bunların hepsinin birer bahane olduğunu biliyoruz biz bu tür dosyalarda. Daha önce alınan indirimlerin bu yönde olması da biraz sanıkları ya da şüphelileri bu şekilde ifade vermeye teşvik ediyor açıkçası. Biz bunu daha önce planladığını düşünüyoruz açıkçası İsmail Kara'nın. Birden gelişen ani bir olay değil. Bu öldürme fiili her zaman kafasında vardı ve planlayarak yaptığını düşünüyoruz. Olan yine bir kadının hayatına oldu, geride kalan 2 çocuğuna oldu. Hiçbir indirim olmaksızın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi ve İsmail Kara hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.