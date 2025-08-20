ICRYPEX patronu ile uyuşturucu alan genç avukat hayatını kaybetti

ICRYPEX patronu ile uyuşturucu alan genç avukat hayatını kaybetti
ICRYPEX’in sahibi Gökalp İçer'in İstanbul'da avukat Göksu Çelebi ile uyuşturucu kullanmasının ardından Çelebi'nin ölümüne neden olduğu iddia edilmişti. Perşembe günü beyin ölümü gerçekleşen Çelebi dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

ICRYPEX’in patronu Gökalp İçer’in ile beraber aşırı dozda kokain almaları nedeniyle komaya giren ve geçtiğimiz perşembe günü de beyin ölümü gerçekleşen Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞMİŞTİ

14 Temmuz 2025’te İstanbul Sarıyer Kireçburnu’nda meydana gelen olayda kripto para borsası ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer ve Göksu Çelebi beraber kokain aldı. Aldıkları aşırı dozda kokainin ardından fenalaşan Çelebi, hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre geçtiğimiz perşembe günü beyin ölümü gerçekleşen Çelebi, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ankara Barosuna üye avukat Göksu Çelebi

İKİ FARKLI SUÇLAMAYLA TUTUKLANMIŞTI

Dün akşam saatlerinde kripto alım satım platformu ICRYPEX Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, "uyuşturucu temini" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

ICRYPEX Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ve "kadına karşı olası kast ile öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

ICRYPEX Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer

