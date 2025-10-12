İçişleri Bakanlığı'ndan 17 il için uyarı mesajı

İçişleri Bakanlığı vatandaşları bazı illerde beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle yurttaşları dikkatli ve tedbirli olmaları noktasında uyaran bir mesaj paylaştı.

17 İLİ UYARDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ışığında bugün Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'in kuzeyi, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis ile Erzurum, Ağrı, Van'ın kuzeyi ve Kars çevrelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi.

KARADENİZ İÇİN SEL UYARISI

Doğu Karadeniz'de görülecek sağanağın Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (@meteoroloji_twi) alınan son bilgilere göre;



????️ 12 Ekim Pazar günü;



???? Diyarbakır, Şanlıurfa’nın kuzeyi, Batman, Mardin’in kuzeyi, Bingöl, Muş, Bitlis ile zamanla Erzurum, Ağrı, Van’ın kuzeyi ve Kars çevrelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök… pic.twitter.com/w94aFFqViI — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 12, 2025

Bunlarla beraber Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı ilçeleri ve Adana'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Bakanlık uyarısında, yurttaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu, heyelan ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları yönünde ifadeler kullanıldı.