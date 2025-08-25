İBB soruşturmasında tutuklu Elif Atayman’dan AYM’ye ikinci başvuru

İBB soruşturmasında tutuklu Elif Atayman’dan AYM’ye ikinci başvuru
İBB soruşturması kapsamında 19 Mart 2025’ten bu yana tutuklu bulunan Elif Atayman, haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) ikinci kez başvurdu.

İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Elif Atayman, 12 Haziran 2025’te yaptığı tutukluluk itirazının, 23 Mart’ta verilen ilk karar üzerinden değerlendirilip doğrudan reddedildiğini dile getirdi. Başvuru dilekçesinde bu durumun; adil yargılanma hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği, gerekçeli karar hakkı, masumiyet karinesi ve hak arama özgürlüğünü ihlal ettiğini savundu.

Atayman, "Evraktaki başvuru tarihine bakılmadan, okunmadan, kararın aynı şekilde onaylanması, adil yargılanma hakkımın yok sayılmasının en somut örneği. Kararlar önceden mi belli, formaliteden mi hakim karşısına çıkıyorum? ‘Kopyala-yapıştır adalet’ mi bu?.." ifadelerini kullandı.

AVUKATLARDAN TEPKİ

Atayman’ın avukatları Faik Eren Kaptan ve Mehmet Ümit Erdem, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin değerlendirmesini “hukuki hata” olarak nitelendirdi. Açıklamada, “33. Asliye Ceza Mahkemesi’nin bu hatayı onaylaması hukuk adına vahim bir tablo yaratmaktadır” denildi.

Yapılan açıklama bu şekilde:

“Müvekkilimiz İpek Elif Atayman’ın yaptığı tutukluluk itirazının, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğince, dosyadaki tarihe dahi bakılmadan, önceden kesinleşmiş bir karara yapılmış gibi değerlendirilmesi hukuk adına vahim bir tablodur. Ardından 33. Asliye Ceza Mahkemesinin bu açık yanlışı görmeden onaylaması, yargısal denetimi noter tasdik işlemine indirgemiştir. Bu durum yalnızca müvekkilimiz açısından değil, tüm yurttaşların adil yargılanma hakkı açısından ciddi bir tehdittir. Bu doğrultuda 19 Mart’tan bu yana Atayman’ın maruz kaldığı sürecin ‘ciddiyetle incelenmesi’ talebinde bulunduk. Anayasa Mahkemesinden beklentimiz, matbu gerekçelerle sürdürülen bu haksız tutukluluğa dair, özgürlük ve güvenlik hakkı ile masumiyet karinesini koruyacak bir karar vermesidir.”

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

