İBB soruşturmasında tutuklu Elif Atayman’dan AYM’ye ikinci başvuru

İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Elif Atayman, 12 Haziran 2025’te yaptığı tutukluluk itirazının, 23 Mart’ta verilen ilk karar üzerinden değerlendirilip doğrudan reddedildiğini dile getirdi. Başvuru dilekçesinde bu durumun; adil yargılanma hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği, gerekçeli karar hakkı, masumiyet karinesi ve hak arama özgürlüğünü ihlal ettiğini savundu.

Atayman, "Evraktaki başvuru tarihine bakılmadan, okunmadan, kararın aynı şekilde onaylanması, adil yargılanma hakkımın yok sayılmasının en somut örneği. Kararlar önceden mi belli, formaliteden mi hakim karşısına çıkıyorum? ‘Kopyala-yapıştır adalet’ mi bu?.." ifadelerini kullandı.

AVUKATLARDAN TEPKİ

Atayman’ın avukatları Faik Eren Kaptan ve Mehmet Ümit Erdem, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin değerlendirmesini “hukuki hata” olarak nitelendirdi. Açıklamada, “33. Asliye Ceza Mahkemesi’nin bu hatayı onaylaması hukuk adına vahim bir tablo yaratmaktadır” denildi.

Yapılan açıklama bu şekilde: