İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün yaptığı açıklamada bugünden başlayıp 3 gün sürecek sıcaklık düşüşlerini ve Türkiye'nin kuzey hattı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile iç kesimlere kadar uzanan yağışlı hava kütlesinin gelişini ilan etmişti. Haftalık tahminlerini güncel tutan Meteoroloji, kuvvetli fırtına için de uyarılarda bulunurken Marmara, Ege ve kuzeyden güneye uzanan genişi bir alanı işaret etti.

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan İstanbul için geldi.

3 GÜNDE DEĞİŞECEK

Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre: Bugün ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli, zamanla Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının, doğu kesimlerde mevsim normallerinin (1-3 derece) üzerinde, iç kesimlerde normallerinin (1-3 derece) altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), zamanla Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

İBB İÇ KARARTAN SENARYOYU AÇIKLADI

İBB AKOM da Meteoroloji ile benzer bir rapor paylaşarak yazdan kalan günlerin yavaş yavaş megakenti terk edeceğini duyurdu. İBB'den vatandaşlara uyarı yapılırken şu ifadelere yer verildi.

"Hafta sonuna (Cumartesi) kadar bölgemizde etkili olması beklenen serin ve yağışlı havanın etkisiyle, rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) kuvvetli (20-50 km/s) eseceği, beraberinde yerel sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülmektedir. Hâlihazırda 26-29°C aralığında yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların ise Perşembe gününden itibaren 22-24°C aralığına gerilemesi beklenmektedir."

18.09.2025 PERŞEMBE

MİN: 18°C MAX: 23°C

PARÇALI BULUTLU, ARALIKLI YAĞMURLU

YAĞIŞ MİKTARI: 2 - 5 KG ARASI

19.09.2025 CUMA

MİN: 17°C MAX: 24°C

AZ BULUTLU VE AÇIK

YAĞIŞ MİKTARI: YAĞIŞ BEKLENMİYOR

20.09.2025 CUMARTESİ

MİN: 16°C MAX: 25°C

PARÇALI VE AZ BULUTLU

YAĞIŞ MİKTARI: YAĞIŞ BEKLENMİYOR

21.09.2025 PAZAR

MİN: 17°C MAX: 26°C

AZ BULUTLU VE AÇIK

YAĞIŞ MİKTARI: YAĞIŞ BEKLENMİYOR

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 27°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı az bulutlu, doğusunun parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 28°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 23°C

Pazrçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 25°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçerlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Orta Karadeniz'de kuzeyli, Doğu Karadeniz'in güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlı

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, doğusu 6 ila 8; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Orta ve Doğu Karadeniz 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren güneyi 6 ila 8; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, kuzeyi 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, gece saatlerinde doğusu kuzeydoğudan 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, gece saatlerinde kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, gece saatlerinde 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar; Batı ve güneybatıdan, sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.