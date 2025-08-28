Husumetlisini önce yumruk atarak yere düşürdü sonra bıçak sapıyla darbetti: İşte o anlar!

Bursa’da kimliği belirsiz bir kişi, husumetli olduğu şahsı yumruklayıp yere düşürdükten sonra bıçağın sapıyla darbetti; yaşanan anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki kişi, caddede karşılaştı.

Belindeki bıçakla karşısında gördüğü husumetlisinin arkasından hızlı adımlarla yürüyen kişi, bir anda yumruk atarak onu yere düşürdü.

bursa-3.jpg

O ANLAR KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI

Şüpheli daha sonra bıçağın sapı ile başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurduğu husumetlisini darbetti. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken; kanlar içinde kalan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

bursa-1.jpg

bursa-2.jpg

Kaynak:DHA

