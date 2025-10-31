Husumetlisini berber dükkanında katletti!

Yayınlanma:
Ankara’da meydana gelen olayda, 29 yaşındaki Yakup Bolat, konuşmak için berber dükkanında buluştuğu husumetlisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Ankara’nın Keçiören ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi Bağlum Caddesi'nde meydana gelen olayda, 29 yaşındaki Yakup Polat, konuşmak için berberde buluştuğu ismi öğrenilemeyen husumetlisi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Polat, berber dükkanının önünde tabancayla vuruldu.

berberde-bulustugu-husumetlisi-tarafinda-992822-294581.jpg

BÜTÜN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken Polat, kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli kaçarken, esnaf Erol Aksoy, "Ben burada dükkanda oturuyordum. 2-3 el silah sesi duydum. Masadan ayağa kalktım, sola doğru baktım, orada yerde biri yatıyordu. Sonra şahıs 2-3 el daha ateş etti, ardından yukarı doğru koşarak gitti. Bunlar kuaförden çıkmışlar, oradan çıkınca da biri, kaldırımda diğerine sıkıyor. Sonra polisler geldi, ambulans geldi, yaralıyı ambulansla alıp götürdüler. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz" ifadelerini kullandı.



Kaynak:DHA

