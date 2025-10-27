Husumetlisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Yayınlanma:
Çanakkale’de, S.T. aralarında husumet bulunan M.K.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 06.20 sıralarında Barbaros Mahallesi Sarıçay Caddesi’nde meydana geldi.

Husumetlisini pompalı tüfekle vuran saldırganlar yakalandıHusumetlisini pompalı tüfekle vuran saldırganlar yakalandı

ARALARINDA HUSUMET OLAN KİŞİYİ BIÇAKLADI

Alkollü olduğu tespit edilen M.K.K., aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan S.T.’yi bıçakla yaraladı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, S.T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAY YERİNDE YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

M.K.K., polis tarafından olay yerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

