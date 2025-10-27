Husumetlisini pompalı tüfekle vuran saldırganlar yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Selvi Sokak'ta dün akşam saatlerinde yaşandı.
OLAYLA ALAKASIZ VATANDAŞ VURULDU
İddiaya göre, M.K. (21) isimli şahıs, daha önceden husumetli olduğu M.B.'yi (24) pompalı tüfekle sol kalçasından yaraladı. Saldırı sırasında saçmaların hedefinden sapması sonucu olay yerindeki manavda oturan R.K. (67) de kolundan yaralandı. Saldırgan M.K., Ş.T.T. (18) isimli şahsın kullandığı otomobille olay yerinden uzaklaştı.
2 ŞÜPHELİ TÜFEKLE YAKALANDI
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, başlattıkları çalışma sonucu iki şüpheliyi Kışla Mahallesi'nde pompalı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.