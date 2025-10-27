Husumetlisini pompalı tüfekle vuran saldırganlar yakalandı

Samsun İlkadım'da pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda iki kişi yaralandı. Saldırgan ve kaçış aracı sürücüsü olmak üzere iki şüpheli polis tarafından yakalandı.