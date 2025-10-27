Husumetlisini pompalı tüfekle vuran saldırganlar yakalandı

Yayınlanma:
Samsun İlkadım'da pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda iki kişi yaralandı. Saldırgan ve kaçış aracı sürücüsü olmak üzere iki şüpheli polis tarafından yakalandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Selvi Sokak'ta dün akşam saatlerinde yaşandı.

OLAYLA ALAKASIZ VATANDAŞ VURULDU

İddiaya göre, M.K. (21) isimli şahıs, daha önceden husumetli olduğu M.B.'yi (24) pompalı tüfekle sol kalçasından yaraladı. Saldırı sırasında saçmaların hedefinden sapması sonucu olay yerindeki manavda oturan R.K. (67) de kolundan yaralandı. Saldırgan M.K., Ş.T.T. (18) isimli şahsın kullandığı otomobille olay yerinden uzaklaştı.

2 ŞÜPHELİ TÜFEKLE YAKALANDI

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, başlattıkları çalışma sonucu iki şüpheliyi Kışla Mahallesi'nde pompalı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

