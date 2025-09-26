Hulusi Akar, fenomen pilavcıda 'içtima' aldı

Yayınlanma:
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, esnaf ziyareti için gittiği fenomen pilavcıda "Dikkat" komutuyla karşılandı.

Eski Milli Savunma Bakanı ve eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Baruthane Pilavcısı’nı ziyaret etti. Pilavcının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanımız Sn. Hulusi Akar, Baruthane Pilavcısı’nda içtima aldı!" ifadelerine yer verildi.

Hulusi Akar'ın bir araba dolmayan alışverişi 2 bin lirayı aştı: Boykot delinirken enflasyon canavarını gördülerHulusi Akar'ın bir araba dolmayan alışverişi 2 bin lirayı aştı: Boykot delinirken enflasyon canavarını gördüler

ESNAFI ZİYARET ETTİ

Eski Milli Savunma Bakanı ve eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, AKP TBMM Grup Başkanı Güler ve AKP Sarıyer ilçe teşkilatı ile kentte esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında Akar ve beraberindeki heyet, Şişli'de bulunan fenomen pilavcı Baruthane Pilavcısı'na da gitti.

hulusi-akar-pilavci.webp

"DİKKAT" KOMUTUYLA KARŞILANDI

İşletmenin önünde gelen Akar burada, işletme sahibi ve çalışanlar tarafından "Dikkat" komutuyla karşılandı.

İşyerinin önünde içtimaya geçmiş gibi sıraya giren çalışanlar, Akar'ın "Arkadaşlar, nasılsınız?" sorusuna "Sağ ol!" diye hep bir ağızdan bağırarak cevap verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

