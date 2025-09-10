Hopa’da heyelan! Rize-Artvin istikameti trafiğe kapatıldı

Artvin’in Hopa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu’nda sabah saatlerinde meydana gelen heyelan, ulaşımda aksamalara yol açtı. Kopmuş mevkisinde yamaçtan kopan irili ufaklı kaya parçaları ve toprak, Rize-Artvin istikametini tamamen kapattı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Karayolları ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye ulaşan ekipler, iş makineleri yardımıyla yola düşen taş ve toprakları temizlemeye başladı. Yetkililer, yolun ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirirken, sürücülere dikkatli olmaları ve alternatif güzergahları kullanmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Ekiplerin çalışması devam ederken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Yetkililer, yeni heyelan riskine karşı bölgenin yakından takip edildiğini ifade etti.