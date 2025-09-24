Hisarcık'ta şap alarmı: İlçe karantinaya alındı

Hisarcık'ta şap alarmı: İlçe karantinaya alındı
Yayınlanma:
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Dereköy’deki bir hayvan işletmesinde büyükbaşlarda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine tüm ilçede karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Hisarcık ilçesinde Dereköy’deki bir hayvan işletmesinde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edildi. Kaymakam başkanlığındaki komisyon tarafından alınan karar doğrultusunda ilçe genelinde karantina tedbirleri uygulamaya konuldu ve hayvan giriş çıkışı durduruldu.

İlçe Tarım Müdürlüğü, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla koruma ve gözetim bölgelerinde gerekli tedbirleri aldı. Karbasan, Şeyhler, Örenköy, Çatak, Hocalar, Halifeler, Ulaşlar, Kutlubeyler, Kurtdere, Saklar, Kızıçukur, Alınören, Kutluhallar, Beyköy, Aşağı Yoncağaç, Hamamköy, Şeyhçakır ve Sefaköy köyleri ile merkezdeki Yeşilhisar, Karşıyaka, Cumhuriyet, Şehitler, Yenidoğan ve 82’nci Yıl mahalleri, Emet ilçesi Kırgıl köyü, Simav ilçesi Kestel köyü ve Gediz ilçesindeki Yeşilçay, Kayaköy, Soğuksu, Değirmen, Kıran ve Köpenez köyleri “koruma ve gözetim bölgesi” ilan edildi.

Şap hastalığına karşı aşılama çalışmaları ilçede sürerken, hasta hayvan kalması veya hastalığın diğer işletmelere sirayet etmemesi durumunda karantinanın komisyon kararıyla kaldırılacağı bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
En iyi 10 akıllı şehir hazırlığında güçlü adaylar: Favoriler Doğu'da
En iyi 10 akıllı şehir hazırlığında güçlü adaylar: Favoriler Doğu'da
İlkin Aydın'la ilgili skandal iddia: Gerçek ortaya çıktı
Satılık ve kiralık fiyatlarında yükselişin ayak sesleri: Tarih vererek açıkladılar
Sıcak havalar zorluyor: Yeni rapor yayımlandı
Yeni rapor yayımlandı
Yağmur yok, sıcak havalar zorluyor
Sıra Mansur Yavaş’a mı geldi?
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Türkiye
Kanser ilaçlarında büyük skandal: İmha edilen ilaçlar SGK'ya faturalandırılmış
Kanser ilaçlarında büyük skandal: İmha edilen ilaçlar SGK'ya faturalandırılmış
Denizli'de hastane yemeği yediler hastanelik oldular!
Denizli'de hastane yemeği yediler hastanelik oldular!
Hırsızlığa girdiği evin köpeğini çaldı
Hırsızlığa girdiği evin köpeğini çaldı