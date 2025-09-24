Hisarcık'ta şap alarmı: İlçe karantinaya alındı

Hisarcık ilçesinde Dereköy’deki bir hayvan işletmesinde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edildi. Kaymakam başkanlığındaki komisyon tarafından alınan karar doğrultusunda ilçe genelinde karantina tedbirleri uygulamaya konuldu ve hayvan giriş çıkışı durduruldu.

İlçe Tarım Müdürlüğü, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla koruma ve gözetim bölgelerinde gerekli tedbirleri aldı. Karbasan, Şeyhler, Örenköy, Çatak, Hocalar, Halifeler, Ulaşlar, Kutlubeyler, Kurtdere, Saklar, Kızıçukur, Alınören, Kutluhallar, Beyköy, Aşağı Yoncağaç, Hamamköy, Şeyhçakır ve Sefaköy köyleri ile merkezdeki Yeşilhisar, Karşıyaka, Cumhuriyet, Şehitler, Yenidoğan ve 82’nci Yıl mahalleri, Emet ilçesi Kırgıl köyü, Simav ilçesi Kestel köyü ve Gediz ilçesindeki Yeşilçay, Kayaköy, Soğuksu, Değirmen, Kıran ve Köpenez köyleri “koruma ve gözetim bölgesi” ilan edildi.

Şap hastalığına karşı aşılama çalışmaları ilçede sürerken, hasta hayvan kalması veya hastalığın diğer işletmelere sirayet etmemesi durumunda karantinanın komisyon kararıyla kaldırılacağı bildirildi.