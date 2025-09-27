Hırsızın hin planı kameraya takıldı: Çaldıkları şaşırttı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde balkonlardan çalınan kadın kıyafetleri emniyeti harekete geçirdi. Hırsızı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, karış karış her yeri inceledi.

Üzerinde kadın kıyafetiyle bir evin balkonuna tırmandığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan hırsız sonunda yakayı ele verdi.

HIRSIZIN HİN PLANI KAMERAYA TAKILDI

Aktepe ve Dokuzkavaklar mahallelerinde balkonlardan kadın giyim eşyalarının çalınmasıyla ilgili Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi, kadın gibi giyinen bir erkeğin balkonlara tırmanıp, kadın kıyafetlerini çaldığı saptandı.

Ekipler, hırsızlık yapan şahsın Muhammet A. (38) olduğunu tespit edip, önceki gün düzenlenen operasyonda yakaladı.

ÇALDIKLARI ŞAŞIRTTI

Balkonlardan hırsızlık yapan şüphelinin Muhammet A. olduğunu, kadın gibi giyinip hırsızlık yaptığını belirledi.

Akçal'ın bir evin balkonundan perde, başka evin balkonundan 7 şal, başka evlerin balkonlarından ise kadın abiye kıyafetleri çaldığı tespit edildi.

İfadesinde suçunu kabul eden Akçal, sevk edildiği adliyede dün, 'Evden hırsızlık' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından tutuklandı.