Hintlilerin Türk ambargosu devam ediyor! Milyonlarca dolarlık ihaleyi iptal ettiler

Yayınlanma:
Hindistan, Türkiye’nin Pakistan’a verdiği destek nedeniyle Türk firmalarına ambargo uygulamaya başladı. Birçok şirketin ardından AsisGuard da hedef alındı. Bhopal ve Indore metrolarında biletleme sistemi için imzalanan 25 milyon dolarlık sözleşme feshedildi. İhale iptali sonrası metrolarda elle biletleme başladı.

Türkiye'nin Pakistan'ı desteklemesi nedeniyle Hindistan ambargo uygulamaya başladı. THY başta olmak üzere birçok firmaya tarife getirildi. Ardından, metrolarda bilet sistemini işletecek Türk firmasının kazandığı 25 milyon dolarlık ihale iptal edildi. Hindistan, metroda elle biletleme sistemine geçti.

Türkiye ile Pakistan arasındaki işbirliği son dönemde hızla artarken, bu desteklerden rahatsız olan Hindistan tepki gösterdi. Geçtiğimiz aylarda yaşanan ve kısa süren Hindistan-Pakistan savaşının ardından Türkiye’ye karşı ambargo kararı alındı.

Hindistan, Türkiye’nin Pakistan’a askeri teçhizat desteği verdiğini öne sürerek birçok Türk firmasına yaptırım uyguladı. Türk şirketleri milyonlarca dolar zarara uğradı.

THY, Çelebi, TRT, Koton, Mavi ve daha birçok firmaya yönelik ambargodan sonra bu kez Türk teknoloji şirketi AsisGuard hedef alındı.

Hindistan’ın en yeni metro istasyonları Bhopal ve Indore’da kurulu Otomatik Ücret Toplama Sistemi’nin sözleşmesi feshedildi. Yaklaşık iki aydır süren bu süreç nedeniyle metrolarda biletleme elle yapılmaya başlandı.

Birgün'ün aktardığına göre; Türk şirketin aldığı ihale 25 milyon dolar değerindeydi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

