Hikmet Çetin-Feti Yıldız görüşmesi sonrası CHP'den açıklama

Ankara'da siyasetin merkezinde, önemli bir görüşme gerçekleşti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP'nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin'i Meclis'teki makamında ziyaret etti.

Görüşmeye ilişkin en kapsamlı açıklama CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den geldi. Emir, bu temasın Hikmet Çetin'in kişisel inisiyatifi ve devlet tecrübesinden kaynaklandığını belirtti.

Emir, şunları kaydetti:

"Sayın Hikmet Çetin, ülkemizdeki her gelişmeyi yıllardır büyük titizlik ve sorumlulukla takip eden, demokrasinin ve yargı bağımsızlığının önemini her zaman savunmuş, yaşanan her olumsuzluğa dair görüşlerini paylaşan deneyimli bir devlet insanı ve eski genel başkanımızdır.

Bugün siyasette neredeyse herkes kendisini tanır ve bilir. Kendisinin MHP lideri Devlet Bahçeli ve ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile görüşmesi de birbirini takip eden, yargıdan kaynaklı ve demokratik sistemimizi doğrudan etkileyen gelişmelere dair endişelerini paylaştığı ziyaretlerdir. Bu görüşmeler kendisinin, yılların getirdiği birikim ve devlet tecrübesiyle, ülkenin şu anki durumuna dair duyduğu kaygıları dile getirme ve ülkesine her an hizmet etme çabasının bir sonucudur. Böyle bir görüşmenin gerçekleşeceği konusunda Sayın Genel Başkanımıza bilgi vermiştir."