Hem defineci hem kaçakçı hem torbacı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar neticesinde Hacıköseli Mahallesi'nde ikamet eden bazı şüphelilerin uyuşturucu madde ve tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

DÖRT AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Elde edilen bilgiler ve yapılan tespitlerin ardından, şüphelilerin bulunduğu adreslere yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Belirlenen 4 ayrı adreste jandarma ekipleri tarafından detaylı aramalar yapıldı.

EVLERDEN CEPHANELİK VE TARİHİ ESER ÇIKTI

Yapılan aramalarda, adeta bir suç deposunu andıran manzarayla karşılaşıldı. Aramalar sonucunda; 500 gram kubar esrar, 500 gram kenevir tohumu, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen bir hassas terazi, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, bir adet ruhsatsız tabanca, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 324 adet obje, define aramada kullanılan 4 adet el dedektörü ile çok sayıda tabanca ve tüfek fişeği ele geçirildi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında şüpheliler M.K. (33) ve E.O. (41) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgu ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.