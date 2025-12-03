Hayrete düşürmüştü! Destici 'bekarları işe almayın' sözüne açıklık getirdi

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından olan ancak yaptığı çıkışlar ile sık sık ittifakta kriz yorumlarına neden olan BBP Lideri Destici, geçtiğimiz günlerde Mardin'de işe alımlarda evlilik zorunluğunun getirilmesini savundu.

"EVLENMEYENLERİ İŞE ALMAYACAKSIN"

Destici konuşmasında evliliğe teşvik için daha somut adımların devlet tarafından atılması gerektiğini kaydetti. Özellikle işe alımlarda evli olanlara öncelik verilmesi, evlenmeyenlerin de işe alınmaması gerektiğini şu sözler ile kaydetmişti:

"Gençlerimizin çocuk sahibi olmasını teşvik etmeliyiz. Teşvikler, evlenenlere yardımlar, faizsiz krediler var ama bizce daha somut adımlar atılması lazım. Örneğin çok radikal bir şey söyleyeceğim. İşe alınırken evli olanlara öncelik verilsin. Evlenmeyenleri işe almayacaksın. Çünkü bu millet bizim, bu milleti yaşatmamız lazım. Nüfus bir milletin en büyük zenginliğidir"

Bu niye daha önce kimsenin aklına gelmedi! Destici: Bekarları işe almayın

SÖZLERİNE AÇIKLAMA GETİRDİ

Sözleri izleyen, dinleyen ve okuyanları hayrete düşüren Destici yeni bir açıklama yaptı. Haberler'.com'a konuşan Destici gençlerin işe alınmasın diye bir tezlerinin olmadığını ifade edip bunun zaten anayasaya aykırı olduğunu kaydetti.

"İYİ NİYETLİ HERKES TARAFINDAN ANLAŞILDI"

Sözlerinin iyi niyetli olan herkes tarafından anlaşıldığını kaydeden Destici şu açıklamada bulundu: