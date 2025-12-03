Hayrete düşürmüştü! Destici 'bekarları işe almayın' sözüne açıklık getirdi

Yayınlanma:
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici geçtiğimiz günlerde yapıtğı çıkış ile hayrete düşürmüştü. 'Evlenmeyenleri iş almayacaksın' sözleri ile gündeme gelen Destici, sözlerine açıklık getirdi. Destici, "İyi niyetli olan herkes bunu anladı" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından olan ancak yaptığı çıkışlar ile sık sık ittifakta kriz yorumlarına neden olan BBP Lideri Destici, geçtiğimiz günlerde Mardin'de işe alımlarda evlilik zorunluğunun getirilmesini savundu.

"EVLENMEYENLERİ İŞE ALMAYACAKSIN"

Destici konuşmasında evliliğe teşvik için daha somut adımların devlet tarafından atılması gerektiğini kaydetti. Özellikle işe alımlarda evli olanlara öncelik verilmesi, evlenmeyenlerin de işe alınmaması gerektiğini şu sözler ile kaydetmişti:

  • "Gençlerimizin çocuk sahibi olmasını teşvik etmeliyiz. Teşvikler, evlenenlere yardımlar, faizsiz krediler var ama bizce daha somut adımlar atılması lazım. Örneğin çok radikal bir şey söyleyeceğim. İşe alınırken evli olanlara öncelik verilsin. Evlenmeyenleri işe almayacaksın. Çünkü bu millet bizim, bu milleti yaşatmamız lazım. Nüfus bir milletin en büyük zenginliğidir"

SÖZLERİNE AÇIKLAMA GETİRDİ

Sözleri izleyen, dinleyen ve okuyanları hayrete düşüren Destici yeni bir açıklama yaptı. Haberler'.com'a konuşan Destici gençlerin işe alınmasın diye bir tezlerinin olmadığını ifade edip bunun zaten anayasaya aykırı olduğunu kaydetti.

"İYİ NİYETLİ HERKES TARAFINDAN ANLAŞILDI"

Sözlerinin iyi niyetli olan herkes tarafından anlaşıldığını kaydeden Destici şu açıklamada bulundu:

  • "Biz neden bu ifadeyi kullandık? Bu konuya dikkat çekmek için kullandık. İyi niyetli olan herkes bunu anladı. Bizi arayıp tebrik eden var, teşekkür eden var. Art niyetliler de var. Bu art niyetliler bizi itibarsızlaştırmak için, sözümüzün değerini düşürmek için, bizi gençlerle karşı karşıya getirmek için birkaç tane niyeti bozuk olanlar kasıtlı olarak farklı lanse ettiler. İyi niyetli olarak değerlendirenlerden de payımıza düşeni alıyoruz. Bilerek bir yanlışın içinde olmadık. Hatamız olabilir, hatamızdan da geri adım atmasını biliriz"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

