HayFed İstanbul'daki skandalı açıkladı: Kediler de 'güvenlik' gerekçesiyle toplatılıyor!

Hayvan Haklarını Koruma Federasyonu (HayFed), İstanbul Valiliği’nin sokak hayvanlarının toplanmasına yönelik talimatına sert bir açıklamayla tepki gösterdi.

Federasyon Başkanı Nihal Kasa imzalı bildiride, yasada olmamasına rağmen kedilerin de “güvenlik sorunu” gerekçesiyle toplanmasının talimatlandırıldığı vurgulandı.

“KANUN BELEDİYELERE BAKIMEVİ KURMA SORUMLULUĞU VERİYOR”

HayFed, İstanbul Valisi Davut Gül’e seslenerek, mevcut yasaların belediyelere 2028 yılına kadar bakımevi kurma ve kısırlaştırma yükümlülüğü verdiğini hatırlattı. Bildiride, İstanbul’daki 39 belediyeden sadece 9’unun bakımevine sahip olduğu, bu merkezlerin de çoğunlukla ruhsatsız ve yetersiz koşullarda çalıştığı belirtildi.

Federasyon, buna rağmen “toplayın” talimatının kanuna aykırı olduğunu ve belediyelere hayvanları ölüm riski taşıyan alanlara kapatma fırsatı sunduğunu ifade etti.

“HAYVANLARI ÖLÜM ALANLARINA MAHKUM EDİYORSUNUZ”

Açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da eleştirildi. Bakanlığın, yasada yer almayan “toplama istasyonları” uydurmasıyla hayvanları telle çevrili alanlara hapsettiği, bu yerlerde hayvanların kışın soğuktan donarak, yazın sıcaktan yanarak ölüme terk edildiği ileri sürüldü. HayFed, “Bu mudur kanun, bu mudur adalet?” diyerek bakanlığa tepki gösterdi ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nü de görevini yapmamakla suçladı.

“SİYASİ PARTİLER DE SORUMLUDUR”

HayFed’in bildirisi yalnızca yürütme organlarını değil, siyasi partileri de hedef aldı. Açıklamada, AKP ve MHP milletvekillerine seslenilerek, çıkarılan yasalarla binlerce hayvanın barınaklarda işkenceyle öldürüldüğü iddia edildi.

Federasyon, tüm siyasi partileri bu “kanlı kanunu” değiştirmek için harekete geçmeye çağırdı. Açıklamada, “Bugün sokaklarda gördüğünüz her kedi köpek, siz görevinizi yapmadığınız için çoğaldı. Eğer bu zulmü durdurmazsanız, siz de bu vahşetin ortağısınız” ifadeleri yer aldı.