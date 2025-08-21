Hayalini kurmuştu: Gözlerinin önünde küle döndü

Yayınlanma:
Beşiktaş’ta seyir halindeki otomobil bilinmeyen nedenle alev alev yandı. Aracı yanan üniversite öğrencisi Efehan Çoban "Hayalimdeki arabaydı. İlk arabam. 2 ay önce almıştım" dedi.

Olay, Türkali Mahallesi Nüzhetiye Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efehan Çoban’ın kullandığı otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Birden alev alan araç yanmaya başladı. Çantasını alarak dışarı çıkan sürücü, alev alev yanan otomobile yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

istanbul-besiktasta-2-ay-once-aldigi-875279-260011.jpg

İhbar edilmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Alevler nedeniyle park halindeki bir otomobilde de hasar oluştu. Araç kullanılamaz hale geldi.

"2 AY ÖNCE ALMIŞTIM, İLK ARABAMDI"

Efehan Çoban "Arabayla seyir halindeydim. Bir anda akü tarafından kaportanın etrafından duman başladı. Ben de çantamı ve telefonumu alarak arabadan çıktım. Sonra yangın söndürme tüpüyle müdahale ettim. İtfaiyeyi aradım. Ama aracın son hali bu. Hayalimdeki arabaydı. İlk arabam. 2 ay önce almıştım" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

