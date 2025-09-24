Hatay'ın çilesi bitmiyor: Polis kalkan oldu köye iş makinası girdi

Hatay Samandağ'a bağlı Kurtderesi Mahallesi’nde, toplu konut projesi kapsamında yapılan “acele kamulaştırma” kararına karşı açılan dava süreci devam ederken bu sabah yine mahalleye polis elliğinde iş makineleri girdi. Geçen haftalarda da mahalleye polis eşliğinde iş makinaları girmiş, zeytin ve narenciye ağaçlarını sökmüştü.

Köy sakinleri iş makinalarının üzerine tırmanarak çalışmaları durdurmaya çalıştı.

"TOPRAKLARIMIZI TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Polisin iş makinalarına kalkanlarla barikat kurduğu görüldü.

Yurttaşlar inşaat çalışmalarına tepki gösterdi. Duruma tepki gösteren bir yurttaş, "Buraya bir çivi çaktırmayacağız. Zaten öldük. Her yer yıkıldı. Evler yıkıldı, bütün çocuklar öldü. Bizi de öldürün. Bu toprakları teslim etmeyeceğiz. Ölürsek de burada öleceğiz" dedi.

BAYGINLIK GEÇİRDİLER

Topraklarındaki inşaat çalışmalarını gören bazı yurttaşlar ise baygınlık geçirdiği ifade edildi.



